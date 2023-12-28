تشكيلة الهلال المتوقعة ضد الفيحاء في دوري روشن السعودي وحكم المباراة “ميتروفيتش وسالم الدوسري يقودان كتيبة الهجوم” 

يستضيف ملعب فيصل بن فهد المواجهة القوية ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من منافسات دوري روشن السعودي والتي تجمع ما بين فريقي الهلال والفيحاء.

صورة تجمع لاعبي الهلال خلال الاحتفال بهدف سالم الدوسري أمام الرياض - مصدر الصورة: الحساب الرسمي لنادي الهلال السعودي على تويتر.

حيث من المقرر أن تنطلق صافرة تلك المباراة بين الفريقين يوم الجمعة القادمة الموافق التاسع والعشرين من شهر ديسمبر لعام 2023 عند الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت جمهورية مصر العربية، السادسة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، السابعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي عاصمة الإمارات.

📄 #كبير_آسيا يواجـه "سباهـان الإيـراني" في الدور ثمن النهائـي من دوري أبطال آسيـا 2023 / 2024م #الهلال pic.twitter.com/gHpGv4bJ1a — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) December 28, 2023

وقد أسندت مهمة التحكيم على مباراة الهلال والفيحاء من لجنة الحكام بالاتحاد السعودي على الحكم الغواتيمالي ماريو إسكوبار، بينما سيكون المكسيكي لويس سانتاندير هو حكم الفيديو لتلك المواجهة.

وأكدت بعض التقارير الصحفية السعودية بأن نجم نادي الهلال “مالكوم” سوف يغيب عن مواجهة الفريق أمام نادي الفيحاء بدوري روشن بسبب الإصابة، حيث يعاني النجم البرازيلي من إصابة في عضلة الساق.

ومن المتوقع أن يعتمد نادي الهلال خلال تلك المواجهة المرتقبة أمام الفيحاء على التشكيلة التالية:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: علي آل بليهي، سعود عبد الحميد، خاليدو كوليبالي، الشهراني.

خط الوسط: سيرجي سافيتش، روبن نيفيس، سالم تلدوسري، ديلغادو، كانو.

خط الهجوم: ميتروفيتش.

ويتواجد نادي الهلال في صدارة جدول الترتيب برصيد 50 نقطة بعد مرور 18 جولة من منافسات البطولة، حيث لم يتعرض نادي الهلال لأي هزيمة حتى الآن بمنافسات البطولة، بينما تمكن من الانتصار خلال 16 مواجهة، فيما تعادل الفريق خلال مواجهتين فقط، وتألق مهاجمي نادي الهلال بشكل كبير حتى الآن وتمكنوا من تسجيل 57 هدف، بينما استقبلت شباك الفريق 9 أهداف فقط حتى الآن.

أما نادي الفيحاء فهو يتواجد في المركز الحادي عشر بجدول الترتيب برصيد 19 نقطة، حيث حقق الفريق الفوز من قبل خلال 4 مباريات، بينما تعادل الفريق في 7 مواجهات، ولكن تعرض للهزيمة خلال 7 مواجهات أيضًا، وتمكن الفريق من تسجيل 19 هدف، بينما استقبلت شباك الفريق 29 هدف.

وأسفرت قرعة دوري أبطال آسيا عن مواجهة قوية لنادي الهلال السعودي ضمن منافسات ثمن نهائي البطولة “الدور ال 16″، حيث سيلاقي كبير آسيا “نادي الهلال السعودي” نظيره سباهان الإيراني.

📄 #كبير_آسيا يواجـه "سباهـان الإيـراني" في الدور ثمن النهائـي من دوري أبطال آسيـا 2023 / 2024م #الهلال pic.twitter.com/gHpGv4bJ1a — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) December 28, 2023

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الهلال عبر موقع التواصل الاجتماعي “X” صور من تدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة نادي الفيحاء بمنافسات دوري روشن السعودي، حيث يرغب نادي الهلال في مواصلة النتائج الإيجابية بمنافسات بطولة دوري روشن السعودي من أجل الحفاظ على الصدارة وفارق النقاط بينه وبين أقرب منافسيه نادي النصر والذي يحتل المركز الثاني برصيد 43 نقطة.

وجاءت نتيجة المباراة الأخيرة بين الفريقين في منافسات دوري روشن السعودي بتاريخ 19 أغسطس لعام 2023 بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الملك فهد، حيث تقدم ساكالا لنادي الهلال عند الدقيقة 15 من أحداث الشوط الأول، وبعد 5 دقائق فقط وعند الدقيقة 20 تعادل عبد الله الحمدان، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي.