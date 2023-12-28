تشكيلة النصر المتوقعة ضد التعاون في دوري روشن السعودي “كريستيانو رونالدو يقود كتيبة الهجوم”

يستعد فريق كرة القدم الأول لنادي النصر لخوض مواجهة قوية أمام التعاون في منافسات بطولة دوري روشن السعودي، حيث يطمح العالمي في مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية وانتظار تعثر نادي الهلال من أجل الاقتراب من صدارة جدول ترتيب البطولة.

كريستيانو رونالدو يحيي الجمهور المصدر: جريدة عكاظ

حيث يحتل النصر المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 43 نقطة وبفارق 7 نقاط عن نادي الهلال المتصدر بعد مرور 18 جولة من منافسات البطولة.

يومـان تفصلنا عن اللقـاء 🙏 pic.twitter.com/L6bWgxQIGZ — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) December 28, 2023

تحضيـرٌ للقـاء التعـاون التاسعـة مساء السبـت 🔜 pic.twitter.com/YkpOrxqBwd — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) December 28, 2023

وجاءت التشكيلة المتوقعة للعالمي لخوض تلك المواجهة أمام نادي التعاون بمنافسات الجولة التاسعة عشر على هذا النحو:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: إيميريك لابورتي، علي العوجامي، سلطان الغنام، تيليس.

خط الوسط: بروزوفيتش، سيكو فوفانا، أوتافيو، ساديو ماني، تاليسكا.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.

ومن المقرر أن تنطلق تلك المواجهة بين الفريقين عند تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت أبوظبي، التاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءًا بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة يوم السبت القادم الموافق 30 ديسمبر 2023.

ويتواجد نادي التعاون في المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 34 نقطة بعد مرور 18 جولة، حيث تمكن الفريق من الانتصار خلال 10 مباريات، وتعادل في 4 مواجهات، بينما تعرض للهزيمة في 4 مباريات.