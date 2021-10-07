تشكيلة السعودية اليوم ضد اليابان في تصفيات كأس العالم 2022 وموعد المباراة
يحرص العديد من الجماهير على التعرف على تشكيلة السعودية اليوم ضد اليابان في تصفيات كأس العالم 2022، حيث تحظى تلك المباراة بمتابعة كبيرة من عشاق الفريقان وخاصة منطقة الخليج التي والدول العربية التي تناصر فريق المملكة في تلك المباراة الهامة، حيث يسعى المنتخب الأخضر للفوز بتلك المباراة وتعزيز انتصاراته خلال هذه التصفيات، وذلك بعدما فاز في المباراتين الماضيتين.
تشكيلة السعودية اليوم ضد اليابان
تُقام مباراة السعودية ضد اليابان مساء اليوم الخميس الموافق 7 من أكتوبر 2021 على ملعب الجوهرة المشعة، والتي لم يخسر المنتخب الأخضر على هذا الملعب في تصفيات كأس العالم او المونديال منذ سبع سنوات، لذا يحرص المنتخب السعودي على الفوز في تلك المباراة وإسعاد كافة جماهيره، وكان المنتخب قد فاز على فينام والمنتخب العماني وحصد 6 نقاط ويقع الآن في المركز الثاني بفارق الأهداف فقط.
موعد المباراة والتشكيلة المتوقعة
ويسعى المنتخب السعودي في الفوز على المنتخب الياباني اليوم في المباراة الصعبة من تصفيات مونديال قطر 2022، وتنطلق صافرة الحكم في تمام الساعة الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والسابعة بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت أبوظبي الإمارات العربية، وجاءت تشكيلة السعودية اليوم ضد اليابان في تصفيات كأس العالم 2022 المتوقعة كما يلي:
- في حراسة المرمى محمد العويس.
- في خط الدفاع: ياسر الشهراني – عبد الله مادو – عبد الإله العمري – سلطان الغنام.
- في خط الوسط: عبد الإله المالكي – محمد كنو – سلمان الفرج – عبد الرحمن العبود – فهد المولد.
- الهجوم: صالح الشهري.