تشكيلة الأهلي المتوقعة في مباراته أمام الرجاء في دوري أبطال إفريقيا

سيتقابل فريق الأهلي ضد فريق الرجاء المغربي في مواجهة قوية في دوري أبطال إفريقيا مساء اليوم السبت، وسيقام اللقاء على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في إياب دور ربع النهائي للبطولة الإفريقية، وحسم الأهلي مباراة الذهاب لصالحه بنتيجة هدفين دون رد من تسجيل محمد عبد المنعم وبيرسي تاو.

ووفقًا للتدريبات الختامية للفريق، سيشارك الأهلي بنفس التشكيل الذي خاض به مواجهة الذهاب باستثناء دخول حمدي فتحي أساسيًا بدلاً من الغائب عن المباراة بسبب الإصابة عمرو السولية.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الرجاء

ومن المتوقع أن يُشَكل الفريق على النحو التالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى.

-محمد هاني ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في خط الدفاع.

-أليو ديانج وحمدي فتحي ومروان عطية وحسين الشحات وبيرسي تاو في خط الوسط.

-محمود كهربا في خط الهجوم.

وسيتأهل الفائز من هذه المباراة لمواجهة الفائز من مباراة الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

قرار جديد من كولر داخل الأهلي قبل ساعات من مواجهة الرجاء

اتخذ الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، قرارًا جديدًا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، قبل المواجهة المرتقبة أمام فريق الرجاء البيضاوي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبحسب المصادر، فإن كولر قرر خضوع اللاعبين لمران بدني خفيف في الفندق الذي يقيم فيه الفريق، ضمن برنامج تحضيري خاص للمباراة أمام الفريق المغربي.