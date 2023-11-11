تشكيلة الأبطال تتألق في دوري أبطال آسيا 2023/2024م: نجوم النصر والهلال يتصدرون التشكيلة المثالية للجولة الرابعة

أعلن الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا بالتشكيلة المثالية للجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة القارة الآسيوية لكرة القدم لعام 2023/2024م، وفي مفاجأة سارة لعشاق الدوري السعودي، تم اختيار لاعبين من الناديين الرياضيين “النصر” و”الهلال” للتشكيلة المثالية، يتعلق الأمر بالنجم البرازيلي “أندرسون تاليسكا” من فريق النصر ولاعب الهلال محمد البريك.

النجم محمد البريك لاعب الهلال، والنجم البرازيلي تاليسكا لاعب النصر، والتشكيلة المثالية–المصدر: جوجل–تم تعديلهن

نقدم لكم التشكيلة الأفضل في الجولة الرابعة من دور المجموعات في #دوري_أبطال_آسيا 🌟 من كان اللاعب الأفضل؟ 🤔 pic.twitter.com/IZFoVNASRa — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) November 11, 2023

تم تشكيل التشكيلة المثالية للجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2023-2024م على النحو التالي:

– حراسة المرمى: أوتكير يوسوبوف من “نافباخور”.

– خط الدفاع: محمد البريك من “الهلال”، ديون جوهان كولز من “بوريرام يونايتد”، كيم مين هيوك من “بوريرام يونايتد”، رامين رضائيان من “سباهان”.

– خط الوسط: سعيد صادقي من “بيرسبوليس”، محمد حسين زاده من “سباهان”، فام تان هاي من “هانوي”، أندرسون تاليسكا من “النصر”.

– خط الهجوم: ريتشايرو زيڤكوڤيك من “ليون سيتى سيلور”، لابا كودجو من “العين”.

يأتي هذا التكريم للاعبين السعوديين بعد أداء مميز وتألقهما في المباريات، حيث قدما أداءً استثنائياً وأسهما بشكل كبير في نجاح فرقهما، يعكس تواجدهما في التشكيلة المثالية مدى القوة والمهارة التي يتمتع بها اللاعبان ويؤكدان الدور المهم الذي يلعبانه في تحقيق النجاحات الكروية.

أيضاً تعكس التشكيلة المثالية تألق اللاعبين الذين قدموا أداءً مميزاً في مباريات للجولة الرابعة من دور المجموعات، هذه النتائج تعزز شغف المشجعين وتثير حماسهم لمتابعة المزيد من المباريات المثيرة في البطولة.

جدول التشكيلة المثالية في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2023-2024م مركز اللاعب الفريق حراسة المرمى أوتكير يوسوبوف نافباخور خط الدفاع محمد البريك الهلال خط الدفاع نافباخور بوريرام يونايتد خط الدفاع كيم مين هيوك بوريرام يونايتد خط الدفاع رامين رضائيان سباهان خط الوسط سعيد صادقي بيرسبوليس خط الوسط محمد حسين زاده سباهان خط الوسط فام تان هاي هانوي خط الوسط أندرسون تاليسكا النصر خط الهجوم ريتشايرو زيڤكوڤيك ليون سيتى سيلور خط الهجوم لابا كودجو العين

تجدر الإشارة إلى أن دوري أبطال آسيا يضم أندية قوية ومتنافسة من مختلف الدول الآسيوية، وتشهد المباريات تبارياً شرساً وتحديات فنية وبدنية عالية المستوى، حيث تعكس التشكيلة المثالية قدرة اللاعبين على التأقلم مع ضغوط المنافسة والتألق في اللحظات الحاسمة.

من المتوقع أن تستمر المنافسة الشرسة بين الفرق المشاركة في دوري أبطال آسيا، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز والتأهل إلى المراحل القادمة من البطولة، ستظل أعين المشجعين متجهة نحو اللاعبين البارزين والتشكيلة المثالية، في انتظار المزيد من الإثارة والتشويق في رحلة صعود الفرق نحو لقب أبطال آسيا.