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تشكيلة الأبطال تتألق في دوري أبطال آسيا 2023/2024م: نجوم النصر والهلال يتصدرون التشكيلة المثالية للجولة الرابعة

منير محمد علي

أعلن الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا بالتشكيلة المثالية للجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة القارة الآسيوية لكرة القدم لعام 2023/2024م، وفي مفاجأة سارة لعشاق الدوري السعودي، تم اختيار لاعبين من الناديين الرياضيين “النصر” و”الهلال” للتشكيلة المثالية، يتعلق الأمر بالنجم البرازيلي “أندرسون تاليسكا” من فريق النصر ولاعب الهلال محمد البريك.

نجوم "النصر" و"الهلال" ضمن التشكيلة المثالية لدوري أبطال آسيا 2023-2024م الجولة الرابعة

النجم محمد البريك لاعب الهلال، والنجم البرازيلي تاليسكا لاعب النصر، والتشكيلة المثالية–المصدر: جوجل–تم تعديلهن

تم تشكيل التشكيلة المثالية للجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2023-2024م على النحو التالي:

  • – حراسة المرمى: أوتكير يوسوبوف من “نافباخور”.
  • – خط الدفاع: محمد البريك من “الهلال”، ديون جوهان كولز من “بوريرام يونايتد”، كيم مين هيوك من “بوريرام يونايتد”، رامين رضائيان من “سباهان”.
  • – خط الوسط: سعيد صادقي من “بيرسبوليس”، محمد حسين زاده من “سباهان”، فام تان هاي من “هانوي”، أندرسون تاليسكا من “النصر”.
  • – خط الهجوم: ريتشايرو زيڤكوڤيك من “ليون سيتى سيلور”، لابا كودجو من “العين”.

يأتي هذا التكريم للاعبين السعوديين بعد أداء مميز وتألقهما في المباريات، حيث قدما أداءً استثنائياً وأسهما بشكل كبير في نجاح فرقهما، يعكس تواجدهما في التشكيلة المثالية مدى القوة والمهارة التي يتمتع بها اللاعبان ويؤكدان الدور المهم الذي يلعبانه في تحقيق النجاحات الكروية.

نجوم "النصر" و"الهلال" ضمن التشكيلة المثالية لدوري أبطال آسيا 2023-2024م الجولة الرابعة
التشكيلة المثالية للجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2023-2024م‐المصدر: حساب دوري أبطال آسيا على منصة X

أيضاً تعكس التشكيلة المثالية تألق اللاعبين الذين قدموا أداءً مميزاً في مباريات للجولة الرابعة من دور المجموعات، هذه النتائج تعزز شغف المشجعين وتثير حماسهم لمتابعة المزيد من المباريات المثيرة في البطولة.

جدول التشكيلة المثالية في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2023-2024م 
مركز  اللاعب  الفريق 
حراسة المرمى أوتكير يوسوبوف نافباخور
خط الدفاع محمد البريك الهلال
خط الدفاع نافباخور بوريرام يونايتد
خط الدفاع كيم مين هيوك بوريرام يونايتد
خط الدفاع رامين رضائيان سباهان
خط الوسط سعيد صادقي بيرسبوليس
خط الوسط محمد حسين زاده سباهان
خط الوسط فام تان هاي هانوي
خط الوسط أندرسون تاليسكا النصر
خط الهجوم ريتشايرو زيڤكوڤيك ليون سيتى سيلور
خط الهجوم لابا كودجو العين

تجدر الإشارة إلى أن دوري أبطال آسيا يضم أندية قوية ومتنافسة من مختلف الدول الآسيوية، وتشهد المباريات تبارياً شرساً وتحديات فنية وبدنية عالية المستوى، حيث تعكس التشكيلة المثالية قدرة اللاعبين على التأقلم مع ضغوط المنافسة والتألق في اللحظات الحاسمة.

من المتوقع أن تستمر المنافسة الشرسة بين الفرق المشاركة في دوري أبطال آسيا، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز والتأهل إلى المراحل القادمة من البطولة، ستظل أعين المشجعين متجهة نحو اللاعبين البارزين والتشكيلة المثالية، في انتظار المزيد من الإثارة والتشويق في رحلة صعود الفرق نحو لقب أبطال آسيا.

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منير محمد علي

صحفي متميز ومحاسب ماهر، لديّ خبرة واسعة في العديد من المواقع الإلكترونية والطابعات الرائدة، حيث قمت بتطوير وتحرير محتوى ذكي وجذاب في مجالات متنوعة.

ملتزم بالابتكار والتميز، وأعمل بشغف للحفاظ على جودة وتميز المحتوى الذي أقدمه، مهتم بالأخبار والأحداث الجارية، دائماً على اطلاع بكل جديد في مجالات السياسة والاقتصاد والرياضة والثقافة.

بالإضافة لعملي ككاتب صحفي، محاسب متفانٍ وذو خبرة واسعة في مجال المالية والمحاسبة، قمت بإعداد التقارير المالية وتحليل الأرقام بدقة واحترافية.

أؤمن بأهمية الاطلاع على كل جديد، فأعتبر العلم والمعرفة قوتي الدافعة، أهوى الكتابة في البحث العلمي والكشف عن أسرار العالم من حولي، أسعى جاهداً لتبسيط المفاهيم العلمية ونشر المعرفة القيمة للجميع.

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