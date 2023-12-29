تشكيلة اتحاد جدة المتوقعة ضد نادي الطائي في دوري روشن السعودي “كريم بنزيما يقود كتيبة الهجوم” 

يستضيف ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد المواجهة القوية التي تجمع ما بين اتحاد جدة والطائي في منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة دوري روشن السعودي يوم السبت القادم الموافق 30 من شهر ديسمبر لعام 2023.

كريم بنزيما بقميص نادي الاتحاد-المصدر: موقع الوئام

وسوف تنطلق صافرة هذه المواجهة بين الفريقين عند الأوقات التالية:

السادسة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

الخامسة مساءًا بتوقيت جمهورية مصر العربية.

السابعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي “عاصمة الإمارات”.

ويتواجد نادي اتحاد جدة في المركز السادس بجدول الترتيب برصيد 28 نقطة، حيث إستطاع الفريق من تحقيق الفوز خلال 8 مباريات، وتعادل في 4 مباريات، بينما تعرض للهزيمة في 6 لقاءات، وتمكن الفريق من تسجيل

أما نادي الطائي فهو يتواجد في المركز الرابع عشر بجدول الترتيب برصيد 17 نقطة، وذلك بعد أن إنتصر من قبل خلال 5 مباريات، وتعادل في مواجهتين، بينما تعرض للهزيمة في 11 مواجهة من قبل.

وقامت الصفحة الرسمية لنادي اتحاد جدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “X” بنشر بعض الصور من تدريبات الفريق الأخيرة استعدادًا لمواجهة الطائي بمنافسات بجولة دوري روشن، حيث يسعى الاتحاد إلى العودة من جديد لتحقيق النتائج الإيجابية من أجل مصالحة جماهيره.

📸 نواصل تحضيراتنا لمواجهتنا المقبلة 🙏 pic.twitter.com/e527RgESvN — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) December 28, 2023

يذكر أن مدافع نادي اتحاد جدة فابينيو سوف يغيب عن تلك المواجهة القوية أمام الطائي، وذلك بسبب حالة الطرد التي تلقاها اللاعب في المباراة الماضية أمام نادي النصر، والتي إنتهت بهزيمة الاتحاد بخمسة أهداف لهدفين.

وجاءت النتيجة المتوقعة لنادي اتحاد جدة خلال تلك المباراة أمام نادي الطائي على هذا النحو:

حراسة المرمى: المعيوف.

خط الدفاع: سلطان الفرحان، كادش، هوساوي، مروان الصحفي.

خط الوسط: الغامدي، كورونادو، نجولو كانتي.

خط الهجوم: بنزيما، حمد الله، رومارينيو.

وأسفرت قرعة دوري أبطال آسيا عن وقوع نادي اتحاد جدة في مواجهة نادي نافباخور الأوزبكي ضمن منافسات ثمن نهائي البطولة “الجولة الـ 16”

المونديالي يواجه نافباخور الأوزبكي في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2023 / 2024 🟡⚫️ pic.twitter.com/SjKEZMK2Yb — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) December 28, 2023

وتعثر نادي اتحاد جدة في المواجهات الثالثة الأخيرة، حيث تلقى هزيمة كبيرة من النادي الأهلي المصري في بطولة كأس العالم للأندية “الدور ربع النهائي” بنتيجة 3 أهداف لهدف، في اللقاء الذي أضاع فيه كريم بنزيما ركلة جزاء قبل نهاية أحداث الشوط الأول.

ثم بعدها تلقى هزيمة في دوري روشن السعودي أمام نادي الرائد بنتيجة 3 أهداف لهدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الملك عبد العزيز، حيث تعرض اللاعب مد الله العليان للطرد عند الدقيقة 12 من أحداث الشوط الأول، وأحرز هدف الاتحاد الوحيد النجم روماريو عند الدقيقة 25.

ثم بعد ذلك تلقى الاتحاد هزيمة قاسية من الغريم التقليدي “نادي النصر” بنتيجة 5 أهداف لهدفين ضمن منافسات الجولة السابعة عشر “المؤجلة” من منافسات بطولة دوري روشن، في اللقاء الذي أحرز فيه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفين من علامة الجزاء وأحرز النجم السنغالي المتألق ساديو ماني هدفين أيضًا، ليتراجع الاتحاد إلى المركز السادس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي.