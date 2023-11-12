تشافي يعود.. ليفاندوفسكي يقود برشلونة لقلب الطاولة على ألافيس (فيديو)

نجح برشلونة الإسباني في الفوز على نظيره ديبورتيفو ألافيس، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر الليجا.

واستطاع البارسا قلب الطاولة على ألافيس، في المواجهة التي استضافها ملعب “مونتجويك”، لينجح البلوجرانا في تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف واحد.

أهداف مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس

وباغت ألافيس برشلونة بالهدف الأول، حيث استطاع اللاعب سامو أومورودويون من التسجيل بعد مرور 17 ثانية فقط من بداية المباراة.

ولم ينجح برشلونة في إدراك هدف التعادل في الشوط الأول، لينتهي بفوز ألافيس بهدف نظيف.

واستطاع البولندي روبرت ليفاندوفسكي من تسجيل هدف التعادل للبلوجرانا في الدقيقة 53، بينما نجحت كتيبة تشافي من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 78 من عمر الشوط الثاني والمباراة، بعدما تمت عرقلة اللاعب فيران توريس من خلال عبد القادر عبقار.

ليتقدم المهاجم البولندي وينجح في تنفيذ ضربة جزاء ويضع برشلونة في المقدمة، ليستطيع إحراز الهدف الثاني له وللبارسا.

بهذا الفوز وصل برشلونة للنقطة 30 في المركز الثالث بترتيب الدوري الإسباني لهذا الموسم، فيما تجمد رصيد ألافيس عند 12 نقطة في المركز ال 14.