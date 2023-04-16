تشافي يعلن عن قائمة برشلونة لمواجهة خيتافي مع استبعاد رباعي مؤثر بداعي الإصابة

يستعد فريق برشلونة لمواجهة فريق خيتافي في المباراة القادمة ضمن الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني الممتاز. وستقام المباراة على ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز، وستبدأ في تمام الساعة الرابعة والربع بتوقيت القاهرة، اليوم الأحد.

يبدو أن فريق برشلونة سيفتقد خدمات الرباعي فرينكي دي يونج، وبيدري، وعثمان ديمبلي، وأندرياس كريستينسن في مباراته أمام فريق خيتافي، بسبب الإصابة، وهذا يمثل مشكلة كبيرة لفريق برشلونة، حيث يعتبر هؤلاء اللاعبين من الأسماء الرئيسية في تشكيلة الفريق.

فريق برشلونة يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 72 نقطة، وهو يتفوق بفارق 10 نقاط عن ملاحقه المباشر فريق ريال مدريد الذي يمتلك 62 نقطة.

وتأتي قائمة برشلونة لمواجهة خيتافي كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندريا تير شتيجن، إيناكي بينيا، أرناو تيناس.

خط الدفاع: رونالد أروخو، ماركوس ألونسو، جوردي ألبا، جول كوندي، إريك جارسيا، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: سيرجي روبرتو، سيرجيو بوسكيتس، فرانك كيسيه، جافي، بابلو توريه، أليكس جاريدو.

الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، أنسو فاتي، فيران توريس، رافينها، أنخيل ألاركون.