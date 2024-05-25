تشافي أعلن رحيله أم تمت إقالته؟

في آخر يناير السابق، قد أعلن المدير الفني لنادي برشلونة الاسباني “تشافي هيرنانديز” عن نهاية حقبة تدريبه للنادي عقب نهاية الموسم الحالي؛ ذلك بعد سلسلة الخسارة التي شهدها النادي في تلك الفترة في الدوري الأسباني وخروجه من بطولة كأس الملك بخسارته من أتليتكو بلباو بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، ولكن منذ أسبوعين صرّح بأنه باقٍ لموسم آخر في برشلونة.

وقد كتب النادي الاسباني اليوم، الجمعة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي: “أعلن رئيس النادي، خوان لابورتا، عن إقالة المدير الفني تشافي من تدريب النادي”، الجدير بالذكر أن الفريق الكتالوني خرج هذا الموسم دون حصد أي بطولة، وأنهى موسمه في المركز الثاني في سباق الدوري الاسباني “لا ليغا”.

ولكن ما السبب وراء هذا القرار من “خوان لابورتا”؟ لماذا تقرر إقالة “تشافي” وهو قد أعلن خروجه عقب نهاية الموسم؟ كان من الإمكان أن يخرج بطريقة أفضل، علامات استفهام كبيرة حول معاملة “لابورتا” لأساطير النادي، بدايةً من “ميسي” الذي كان من المفترض أن يجدد عقده مع النادي بعد عودته من بطولة كوبا أمريكا 2021 التي تُوِّج بها، ووعد لابورتا جماهير النادي أنه سيجدد عقد “ليونيل” وقد فاز بالانتخابات لهذا الوعد، وفي النهاية خرج أسطورة النادي بطريقة لا تليق به بمؤتمر صحفي باهت، فهذه هي معاملة رئيس النادي وإدارته للأساطير.

وسيتم تشريف المدير الفني “تشافي” في آخر مباراة له قبل أن يرحل ضد إشبيليه في ختام بطولة الدوري، يوم الأحد المقبل، وهناك أقوال أن “هانزي فليك” سيتولى تدريب النادي خلفه.