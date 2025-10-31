تشابي ألونسو يُعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني

أخبار الرياضة

معتز خليل

أعلن المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشابي ألونسو، عن قائمة الفريق المستدعاة لخوض مباراة فالنسيا، والمقرر إقامتها مساء السبت على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2025/2026.

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول الترتيب برصيد 27 نقطة، بينما يتواجد فالنسيا في المركز الثامن عشر برصيد 8 نقاط فقط.

🔥 عودة أرنولد وتواجد فينيسيوس

شهدت القائمة تواجد فينيسيوس جونيور بشكل طبيعي رغم مشادته الأخيرة مع المدرب تشابي ألونسو خلال مباراة الكلاسيكو الماضية أمام برشلونة، كما عاد ترينت ألكسندر أرنولد إلى القائمة بعد تعافيه من الإصابة.

حراسة المرمى:
تيبو كورتوا – فران جونزاليس – سيرجيو ميستري.

خط الدفاع:
إيدير ميليتاو – ترينت ألكسندر أرنولد – راؤول أسينسيو – ألفارو كاريراس – فران جارسيا – فيرلاند ميندي – دين هويسن.

خط الوسط:
جود بيلينجهام – إدواردو كامافينجا – فيدي فالفيردي – تشواميني – أردا جولر – داني سيبايوس.

خط الهجوم:
فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي – رودريجو – إندريك – إبراهيم دياز – جونزالو – فرانكو ماستانتونو.

