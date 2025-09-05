تسريب تشكيل منتخب مصر أمام إثيوبيا بتصفيات كأس العالم 2026

كشفت تقارير عن التشكيل المتوقع الذي قد يعتمد عليه حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر في مباراة اليوم أمام نظيره إثيوبيا في تصفيات مونديال 2026.

وسيلعب المنتخب الوطني أمام نظيره الإثيوبي في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، في مواجهة ستشهد ظهور محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وسيغيب محمد عبد المنعم عن المباراة بسبب الإصابة، ومن المتوقع أن يتواجد خالد صبحي بدلًا منه في التشكيل الأساسي الذي سيعتمد عليه حسام حسن.

حسام حسن يستقر على تشكيل الفراعنة

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، خالد صبحي، محمد حمدي.

خط الوسط: حمدي فتحي، محمود تريزيجيه، أحمد السيد زيزو.

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش.

جدير بالذكر أن المنتخب الوطني المصري يحتل صدارة المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، بينما يتواجد منتخب إثيوبيا في المركز الخامس وفي رصيده 6 نقاط فقط.