تريزيجيه .. يُبدع ويخطف الأنظار في كأس الأمم الإفريقية

خطف نجم الفراعنة محمود حسن تريزيجيه الأبصار خلال أول مباراتين في مسابقة كأس الأمم الإفريقية 2019، ليصبح واحدًا من أبرز اللاعبين سواء في الفريق القومي المصري الأكبر لكرة القدم أو منافسات الكان.

تريزيجيه

وظهر تريزيجيه بمستوى متميز في مباراتي جمهورية مصر العربية مقابل زيمبابوي والكونغو الديمقراطية، ولعب دورًا بارزًا في انتصار منتخب الفراعنة في المواجهتين؛ وحصد 6 نقاط، ليكفل التأهل رسميًا إلى الدور الأتي من مسابقة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وشارك تريزيجيه بشكل رئيسي في مباراة مصر مقابل زيمبابوي، وقدم واحدة من أفضل مبارياته، كما نجح في تسجيل هدف الاجتماع الوحيد، وواصل نجم قاسم باشا التركي تألقه أمام الفراعنة في مواجهة الكونغو الديمقراطية.

وبصرف النظر عن عدم إحراز تريزيجيه لأي هدف في ماتش جمهورية مصر العربية ضد الكونغو الديمقراطية، إلا أنه كان نجم الاجتماع الأضخم، وصنع مقصد الفراعنة الثاني الذي سجله محمد صلاح في نهاية فعاليات نصف المباراة الأول.

وكلل تريزيجيه مجهوده بالاستحواز على جائزة اللاعب الأفضل في مباراة جمهورية مصر العربية مقابل الكونغو الديمقراطية، ليُعرب عن سعادته بتلك الجائزة، مضمونًا أنه يسعى لقيادة منتخب بلاده للعودة إلى منصات التتويج والفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية 2019.

تريزيجيه .. مبدع في كأس الشعوب الإفريقية 2019

ونال تريزيجيه إشادة هائلة على مستواه في مسابقة كأس الشعوب الإفريقية 2019، وأكدت وسائل الإعلام العالمية أنه يستحق التواجد في كبرى الأندية الأوروبية، وتوقعوا رحيله عن بطولة الدوري التركي بعد خاتمة منافسات الكان.

مثلما طالبت حشود نادي ليفربول الإنجليزي، إدارة الريدز بوجوب التعاقد مع الموهوب تريزيجيه ليكوّن ثنائياً ناجحاً مع محمد صلاح، مشيدين بأداء الفنان المصري في كأس الأمم الإفريقية 2019.

← إقرأ أيضاً: