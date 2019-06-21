تريزيجيه يقود منتخب مصر بالفوز على منتخب زيمبابوي

بداية المباراة بين منتخب مصر ومنتخب زيمبابوي في بطولة كأس الأمم الافريقية في مباراة الافتتاح على ستاد القاهرة الدولي،انتطلق المباراة في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة،وتعد النسخة الثانية والثلاثون للبطولة التي تقام على الاراضي المصرية،توافد أعداد كبيرة من الجماهير لتشجيع المنتخب والوقوف بجانبه لتحقيق الانتصارات والفوز بالبطولة.

بداية خطيرة من قبل المنتخب المصري على دفاع زيمبابوي،قام محمد صلاح برفع الكرة على رأس مروان محسن ولكن الحارس يتصدي للكرة بشكل رائع،ولم يهدأ منتخب مصري وشن هجمة أخطر على دفاع زيمبابوي ولكن تصدم بالعارضة،يستحوذ منتخب مصر على أول ربع ساعة من المباراة بعمل هجمة من تيكيتاك بين محمد صلاح ومحمد النني انتهت بتسديدة قوية من عبدالله السعيد ولكن يتصدي لها الحارس،وقام عبدالله السعيد بتسديدة مرة أخري ويتصدي لها الحارس وتعود الى تريزيجيه وقام بتسديد الكرة ولكن خارج المباراة،انتقذ حارس زيمبابوي منتخبه من العديد من الأهداف المحققة،توقفت المباراة بعد إصابة حارس زيمبابوي،عودة المباراة بعد التوقف وهاجم منتخب مصر عن طريق صلاح بتسديدة ولكن خارج الملعب.

يهاجم منتخب مصر بشكل رائع ولكن ينقص اللمسة الأخيرة لإحراز الأهداف،هجمة خطيرة لمنتخب زيمبابوي ولكن الروح والفدائية للمدافع محمود علاء تبعد الكرة عن الحارس محمد الشناوي،هدوء المباراة من قبل المنتخبين بسبب الاعتماد على جبهة محمد صلاح،توقف المباراة لإصابة المدافع أحمد حجازي وتدخل الجهاز الطبي لإسعاف اللاعب من النزيف،عودت المباراة باستحواذ كبير من المتتخب المصري ولكن بدون تحقيق المطلوب.

تراجع مستوي منتخب مصر بعد خروج حجازي للعلاج خارج الملعب،وانفراد خطير لمنتخب زيمبابوي ولكن يتعامل معه محمد الشناوي بكل هدوء ويتصدي للكرة ويحولها لركلة ركنية،نزول أحمد حجازي أرض الملعب بعد العلاج من النزيف،هجمة رائعة من تريزيجيه وأيمن أشرف انتهت بهدف رائع وعالمي من تريزيجيه في الدقيقة 40 من توقيت المباراة.

انتهي الشوط الأول بهدف مقابل لاشي للمنتخب المصري.

بداية الشوط الثاني بنفس التشكيل للمنتخبين،تسديدة من قبل تريزيجيه ولكن يتصدي لها الحارس ويحولها لركلة ركنية،محمد صلاح لثاني مرة يختار الأنانية ولم يمرر لتريزيجيه ويفضل الاعتماد على نفسه،عاد منتخب زيمبابوي في الاستحواذ على المباراة وبعدها هدوء المباراة بشكل تام من قبل المنتخبين.

تراجع مستوي المنتخب الوطني ولكن المدافع محمود علاء يقدم مستوي رائع وينقذم المنتخب من أهداف محققة،توقف المباراة لإصابة حارس زيمبابوي بعد تدخل مروان محسن الخطير،خروج مروان محسن ونزول وليد سليمان.

مستوي منتخب مصر في الشوط الثاني ضعيف جدا عكس الشوط الاول،خروج عبدالله السعيد ونزول عمرو وردة،انفراد محمد صلاح ولكن يتصدي الحارس،إصابة حارس زيمبابوي،خروج تريزيجيه ونزول دونجا،استحوذ منتخب زيمبابوي على المباراة ولكن بدون تحقيق الأهداف.

نهاية المباراة بفوز منتخب مصر بهدف مقابل لاشئ على منتخب زيمبابوي عن طريق محمود حسن تريزيجيه.

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