«تركي آل الشيخ» يثير ضجة برد فعله تجاه ابنه عندما أخبره بأنه يبغي تشجيع النصر

آثار «تركي آل الشيخ» رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية ضجة في وسائل التواصل الاجتماعي وتفاعلاً بحديثه عن رد فعله تجاه ابنه، وذلك عندما أخبره أنه يبغي تشجيع نادي النصر السعودي.

وقال آل الشيخ وهو مالك نادي ألميريا الإسباني في مقطع فيديو تم نشره على خاصية “لايف” عبر صفحة رئيس الشركة العربية للاعلانات “محمد الخريجي” على وسائل التواصل الاجتماعي:

“أمس قبل الاجتماع، وأنا نازلكم للاجتماع أمس لقيت محمد ولدي عند الباب، عمره 8 سنين، قال: بابا وين رايح؟ قلت: بروح الشغل بابا ساعة وراجع… قال: طب أبغاك في موضوع… أحسب إنه بيقولي أبشتري Game… قال لي: بابا أنا قررت أشجع النصر”.

ويضيف آل الشيخ، ويستطرد قائلاً في الفيديو:

“أنا وقفت… كنت فاتح الباب وبطلع… وقفت وقلت: نعم؟! قال: والله أنا في صديقي تكلمت أنا وياه، طبعا صديقه ده ما عاد هو بشايفه مرة ثانية، تكلمت أنا وياه وأقنعني واقتنعت إن النصر… قلت: على أي أساس أقنعك؟ يعني بطل الدوري وكأس آسيا… قال: يا بابا أنا حر… قلت: أقول أنا أبوك وجدك وأبو جدك كلنا هلاليين… قال: أجل أنا بطلت ما عاد بشجع الكرة السعودية بشجع الكرة الأوروبية… قلت: اي خلاص بكيفك شجع كرة أوروبية”.

وش عندك مشكلة مع ريال مدريد؟

ثم يكمل المستشار تركي آل الشيخ، ورئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة الحديث قائلاً:

“المهم جيت بسكر الباب بطلع، قال: بابا لحظة، قلت: وشو؟! قال: ترى في مباراة لندن حقة الهلال وألميريا بلبس تي شيرت ريال مدريد… قلت: ليش؟ قال: ريال مدريد فريقي البطل فايز أوروبا وفايز ببطولات وش عندك مشكلة مع ريال مدريد؟ ما أبغا الهلال فريق سعودي ما أبغاه خلاص وفريقك ذا الي ما يعرفه أحد (ألميريا) ماني مشجعه بشجع ريال مدريد… يعني أنا عندي بسببك يا خريجي ترى أنتم تلعبون الآن في الحديقة الخلفية”.

من حق محمد يشجع الفريق اللي يبيه 💛💙 pic.twitter.com/xZeK5bTbMb — محمد الخريجي (@malkhereiji) July 23, 2022

ضجة كبيرة

وأثارت حكاية آل الشيخ ضجة كبيرة في أوساط جماهير نادي النصر، إذا رآها كثير منهم عنصرية من رئيس الهيئة العامة للترفيه، والذي يشغل مناصب رياضية مهمة في المملكة، حيث علق صاحب حساب يدعى “عبد الاله الشمري” مغرداً: “مو شئ جديد، عبدالله بن مساعد كان رئيس الهيئة، مقولته الشهيرة، أشجع أي فريق ضد النصر، ويجيك طاقيه راسه مربع ط، يقول انتم مدعومين، أحسهم استحوا من كتر ما يندعمون، عشا كذا قالوا مالنا الا نحطها بروسهم، نبعد الشبهه عننا”.

مو شي جديد عبدالله بن مساعد كان رئيس الهيئه مقولته الشهيره اشجع اي فريق ضد النصر ويجيك طاقيه راسه مربع يقول انتم مدعومين احسهم استحو من كثر مايندعمون عشان كذا قالو مالنا الا نحطها بروسهم نبعد الشبهه عننا — عبد الاله الشمري (@l4ifvk) July 23, 2022

جدير بالذكر أن المستشار تركي آل الشيخ ولد في أغسطس 1981، ويشغل العديد من المناصب الرياضية عربيا، فهو رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، ورئيس إدارة الاتحاد الرياضي لألعاب التضامن الإسلامي، ورئيس اللجنة الأوليمبية السعودية، كما أنه اشتهر بكتابة الشعر الغنائي، وقد قام بغناء أشعاره عدد من الفنانين العرب والخليجيين، وله من الأولاد: ناصر، سلمان، ومحمد.