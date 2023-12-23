تركيا تزف بُشرى سارة للسعوديين وعدد من دول الخليج

زفت وزارة الخارجية التركية بشرى سارة للمواطنين السعوديين وعدد من مواطني دول الخليج، اليوم السبت، الموافق 23 من الشهر الجاري.

وكشفت وزارة الخارجية التركية بشكل رسمي عن إعفاء القادمين لها من الخارج من 6 دول من الحصول على تأشيرة بغرض التنزه والسياحة.

تفاصيل البشرى السارة التركية للسعوديين

أكدت تركيا عن إعفاء 4 دول خليجية من الحصول على تأشيرة سياحية للقادمين منها من هذه الدول المملكة العربية السعودية.

تركيا 🇹🇷 تعفى العمانين من التاشيرة السياحية 🥹 يامحلى السفر بالشتاء ❄️ ⛄️ pic.twitter.com/wtbtN3hGHz — بدرية الشريف 🇴🇲🇶🇦🇴🇲🇵🇸 (@umfatamy_12) December 23, 2023

وكشفت الجريدة الرسمية التركية اليوم السبت، عن أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أصدر بالأمس الجمعة، قراراً يمنح مواطني الدول: السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والبحرين والإمارات وكندا وسلطنة عمان بإعفائهم من التأشيرة بغرض السياحة، بشرط حصولهم حملهم جوازات سفر عادية.

بعد الاعفاء الرسمي لتأشيرة تركيا السياحيه 🇹🇷 ⚠️ اعتقد بيرتفع عدد السياح السعوديين بالصيف هل من نصائح منكم لتجنب اي مواقف سلبية ؟ عني اذا بتسافر تركيا بعيداً عن مشاكل اسطنبول جرب تزور انطاليا وحده من المدن الساحليه .. 1- المنتجعات فيها متنوعه وتنافس قوي بينهم

2- الريكسوس مميزه… pic.twitter.com/ildoem7gAs — محمد القعود (@alq3oud) December 23, 2023

ويستطيع مواطني الستة دول التي ذُكر أسماؤهم الإعفاء من الحصول على تأشيرة لزيارة تركيا من أجل السياحة.

وأكدت أن مدة الحصول على التأشيرة قبل السفر لمدة تصل إلى 90 يومًا في كل فترة 180 يومًا.

وتصدر “هاشتاج تركيا” مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية خلال الساعات الماضية، حيث سيطرت حالة من الفرحة وسط الشعب السعودي من هذا القرار.

تركيا تلغي التأشيرة عن سياح السعودية : – الجميل في الأمر بأن السائح السعودي أصبح متنوع ويبحث عن خيارات أفضل تقدره كسائح السائح السعودي : جودة سفره أصبحت أعلى

+ يميز الاستغلال + ويقارن بين الوجهات ماتقوم بإنفاقه في تركيا 10 أيام بإمكانك أن تنفقه في دول أُخرى بجودة أعلى 👏 pic.twitter.com/Chhsehqj4m — عبدالعزيز العُمري | Abdulaziz (@IAbduIazizI) December 23, 2023

فيما يرغب العديد من مواطني المملكة العربية السعودية السفر لتركيا من أحل التنزه، خاصة وأن هذه البلاد تتسم بالطبيعة الخلابة والمناظر الطبيعية المميزة، إلى جانب المناطق الساحلية والتي يفتقر لها العديد من مواطني السعودية.

وأصبحت المملكة العربية السعودية أحد أفضل الدول العربية من حيث الأهمية في العالم، بعد قوة اقتصادها بسبب الاستثمارات الخارجية والتي أدت إلى جعل البلاد قوية للغاية في الخارج.