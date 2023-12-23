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تركيا تزف بُشرى سارة للسعوديين وعدد من دول الخليج

أحمد علي

زفت وزارة الخارجية التركية بشرى سارة للمواطنين السعوديين وعدد من مواطني دول الخليج، اليوم السبت، الموافق 23 من الشهر الجاري.

وكشفت وزارة الخارجية التركية بشكل رسمي عن إعفاء القادمين لها من الخارج من 6 دول من الحصول على تأشيرة بغرض التنزه والسياحة.

تفاصيل البشرى السارة التركية للسعوديين

أكدت تركيا عن إعفاء 4 دول خليجية من الحصول على تأشيرة سياحية للقادمين منها من هذه الدول المملكة العربية السعودية.

وكشفت الجريدة الرسمية التركية اليوم السبت، عن أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أصدر بالأمس الجمعة، قراراً يمنح مواطني الدول: السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والبحرين والإمارات وكندا وسلطنة عمان بإعفائهم من التأشيرة بغرض السياحة، بشرط حصولهم حملهم جوازات سفر عادية.

ويستطيع مواطني الستة دول التي ذُكر أسماؤهم الإعفاء من الحصول على تأشيرة لزيارة تركيا من أجل  السياحة.
وأكدت أن مدة الحصول على التأشيرة قبل السفر لمدة تصل إلى 90 يومًا في كل فترة 180 يومًا.

وتصدر “هاشتاج تركيا” مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية خلال الساعات الماضية، حيث سيطرت حالة من الفرحة وسط الشعب السعودي من هذا القرار.

فيما يرغب العديد من مواطني المملكة العربية السعودية السفر لتركيا من أحل التنزه، خاصة وأن هذه البلاد تتسم بالطبيعة الخلابة والمناظر الطبيعية المميزة، إلى جانب المناطق الساحلية والتي يفتقر لها العديد من مواطني السعودية.

وأصبحت المملكة العربية السعودية أحد أفضل الدول العربية من حيث الأهمية في العالم، بعد قوة اقتصادها بسبب الاستثمارات الخارجية والتي أدت إلى جعل البلاد قوية للغاية في الخارج.

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عن الكاتب:
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أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
وقدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.

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