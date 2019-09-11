ترقب كبير لقرعة الدورى المصرى من الإسماعيلى وجماهيره

يجرى الإتحاد المصرى لكرة القدم ظهر غداً الخميس قرعة الدورى المصرى الممتاز لموسم 2019/2020، وسط ترقب كبير لكل الاندية المشاركة فى هذه النسخة التى من المتوقع أن تشهد منافسة ساخنة وشرسة من كل الأندية المصرية والتى دعمت فرقها بشكل كبير ومميز وخاصة أندية القمة ( الأهلى والزمالك والإسماعيلى وبيراميدز والمصرى والإتحاد السكندرى ).







وكانت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم،قررت اجراء قرعة الدوري للموسم الجديد، في الواحدة ظهر غداً الخميس المقبل بأحد فنادق القاهرة بحضور مندوبي الأندية الـ18.

ويترقب مسئولى النادى الإسماعيلى بشكل خاص هذه القرعة من أجل معرفة خصوم النادى فى الأسابيع الأولى من أجل التجهيز لهذه البطولة وخوضها بشكل مغاير تماماً عن الموسم الماضى والذى كان موسم كارثى للدراويش حيث أبتعدوا عن المنافسة وكانوا قريبين من مراكز الأخيرة وأنهوا الدورى فى المركز السابع برصيد 43 نقطة، وأسندت إدارة النادى الإسماعيلى مهمة حضور القرعة لإدارى الفريق كابتن / محمد أحمد سالمان.







الجدير بالذكر، أن عمرو الجنايني يرأس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة والتي تم اعتمادها من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بوجود جمال محمد علي وسحر عبدالحق ومحمد فضل وأحمد عبدالله.