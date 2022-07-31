تردد قنوات SSC نايل سات المجانية 2022 الناقلة للدوري السعودي 2022-2023

تردد قنوات SSC نايل سات المجانية 2022 الآن على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، التي تنقل جميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين ودوري أبطال آسيا وكأس الملك بالإضافة إلى تصفيات كأس العالم آسيا، كما أنها تعتبر من أبرز القنوات الرياضية السعودية الحديثة التي انطلقت خلال الفترة الأخيرة، لتندرج ضمن قنوات إم بي سي في المملكة العربية السعودية، ومن خلال موقعنا نستعرض لكم أحدث تردد قنوات SSC الرياضية الجديد 2022 على النايل سات والعرب سات.

قنوات SSC المجانية

تُعد قنوات SSC هي قنوات رياضية سعودية تنقل الكثير من البطولات والدوريات والبطولات المحلية داخل المملكة العربية السعودية، وامتلكت القناة حقوق بث مباريات الدوري السعودي بنسخته الجديدة تحت مسمى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، فهي قنوات مخصصة للمحتوى الرياضي التي تقدمه بأحدث جودة ممكنة لمتابعي كرة القدم السعودية، وانطلقت هذه القنوات لعدة أهداف جعلتها من أهم وأقوى الفضائيات الرياضية التي امتلكت جماهير عريضة في وقت وجيز.

تردد قنوات الدوري السعودي SSC

وتتكون مجموعة قنوات SSC من سبعة قنوات متخصصة جميعها في بث المباريات والبرامج الرياضية.

ويمكن استقبال ترددها على الكثير من الأقمار الصناعية مثل النايل سات والعرب سات.

كما يتم استقبال القناة عبر جهاز الرسيفر مجاناً وبكل سهولة.

بينما تمتلك قنوات SSC الكثير من المعلقين الرياضيين المميزين أبرزهم فهد العتيبي وعيسى الحربين وجعفر الصليح وراشد الدوسري وعبد الله الحربي.

وكذلك تمتلك القنوات مجموعة من الاستديوهات التحليلية الاحترافية التي تقوم بتحليل المباريات قبل بدايتها وبعد انتهاء المباراة.

وتقدم قنوات SSC الكثير من البطولات والدوريات أهمها دوري المحترفين السعودي وبطولة فورمولا 1.

وأيضاً تقوم ببث كأس الملك السعودي وتصفيات كأس العالم 2022 وكأس السوبر السعودي.

بينما تعرض كذلك كأس الاتحاد الآسيوي ودوري أبطال آسيا والدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية.

تردد قنوات SSC نايل سات المجانية 2022

وتقدم قنوات SSC هذا العام بطولة الدوري السعودي من خلال شاشتها حصرياً، والتي يتم بثها من خلال إحداثيات التردد الجديد كالتالــــــــي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قنوات SSC عربسات 2022