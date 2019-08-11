تردد قنوات on sport الناقلة لمباراة الأهلى واطلع بره..نايل سات وعرب سات

فى ظل الأحداث القائمة اليوم، وهو المباراة التى ستقام على “ستاد برج العرب” بمدينة الإسكندرية، والتى سنشهد فيها الصراع بين “الأهلى” و “اطلع بره السودانى”، حيث تعتبر مباراة ذهاب، بدورى أبطال أفريقيا، ننشر لكم القنوات الناقلة لهذه المباراة وترددها على النايل سات والعرب سات.

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نبذة عن On Sport

تعتبر ON سلسلة كبيرة من القنوات حيث تضم قنوات الدراما والأفلام والمسلسلات والأخبار وغيرها، ولكن من أبرز الأشياء هى مجموعة قنوات On Sport، والتى تقوم بنقل جميع المباريات المقامة على الأراضى المصرية بأفضل المعلقين، وأفضل الخبراء فى مجال كرة القدم.

تقوم بعرض الاستديوهات التحليلية، لتقييم اداء اللاعبيين، وتوقعات نتائج المباريات، وشرح التشكيلات، ويتم كذلك عرض أحداث كثيرة هامة فى الرياضة وكرة القدم.

تردد قناة ON Sport على النايل سات

تتوفر قناتين لمجموعة قنوات اون سبورت، ألا وهى قناة ذو جودة عالية On Sport HD، وقناة ذو جودة ضعيفة “On Sport SD”، وينقل لكم موقع “نجوم مصرية” فيما يلى تردد هذه القنوات الناقلة لمباراة الأهلى القادمة على النايل سات.

القناة التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ On Sport SD 10853 افقى 27500 5/6 ON Sport HD 10853 أفقى 27500 5/6

تردد قنواة اون سبورت على عرب سات

للأسف حتى يومنا هذا لا تتوفر مجموعة قنوات On Sport سواء HD الجودة العالية، أو حتى SD الجودة الضعيفة على قمر عرب سات الصناعى، ولكن لازالت تعمل القناة بجد لتوفير ذلك فى الأيام القادمة.

تردد On Sport Radio

يمكنكم كذلك الإستماع لقناة اون سبورت على الإذاعة المصرية، حيث يتم تحويل صورة القناة بالكامل وبكل مؤثراته إلى صوت يتم بثه عبر الـراديو.