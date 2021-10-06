تردد قنوات الرياضية SSC الناقلة لمباراة السعودية واليابان تصفيات كأس العالم 2022

بواسطة محمد فوزي

تنطلق في تمام الساعة الثامنة من مساء الخميس الموافق 7 أكتوبر، المباراة المرتقبة والهامة بين المنتخبين السعودي والياباني ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة من تصفيات كأس العالم المؤهلة إلى الدوحة 2022، والتي تنقلها قنوات الرياضية السعودية ssc حصريًا على قنواتها المفتوحة والمشفرة، مسبوقة باستوديو تحليلي، ووسط حضور جماهير قوي لمؤازرة الأخضر للوصول إلى النقطة التاسعة والفوز الثالث على التوالي وتصدر المجموعة، بعد الفوز في المباراتين السابقتين على فيتنام وعُمان، وقهر أبناء الساموراي وإيقافه عند النقطة الثالثة.

تردد قنوات الرياضية SSC الناقلة لمباراة السعودية واليابان تصفيات كأس العالم 2022

مباراة السعودية واليابان

تُنقل مباراة السعودية واليابان مساء الخميس من أرضية استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة، ومن المتوقع أن يتكون تشكيل الأخضر من:

  • في حراسة المرمى: محمد العويس
  • خط الدفاع: ياسر الشهراني، عبد الله مادو، عبد الإله العمري، سلطان الغنام
  • خط الوسط: محمد كنو، عبد الإله المالكي، العبود، سلمان الفرج، فهد المولد
  • الهجوم: صالح الشهري.
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تردد قنوات الرياضية SSC الناقلة لمباراة السعودية واليابان تصفيات كأس العالم 2022

تردد قنوات SSC الناقلة للمباراة

جدير بالذكر أنه سيتم إذاعة المباراة المرتقبة على قنوات السعودية الرياضية SSC المتاحة على القمر الصناعي عرب سات فقط على التردد الآتي:

  • التردد: 11747 / 12418
  • الاستقطاب: أفقي
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل التصحيح: 2/3

كما سيتم نقلها عبر منصة شاهد على الإنترنت.



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محمد فوزي

صحفي أعمل بمجال الصحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات وأعشق العملي الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية أهوى الفروسية وكرة القدم وحب الإطلاع والسفر

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