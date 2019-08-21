قنوات الرياضية السعودية KSA SPORTS و تردد قناة دوري بلس dawri plus الناقلة لمباريات الدورى السعودى

SPORTS هي مجموعة قنوات رياضية سعودية، أنشأتها الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية، برئاسة تركي آل الشيخ، بالاشتراك مع هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، والهدف من هذه القنوات نقل كل الأحداث الرياضية في السعودية والوطن العربي، وخاصة نقل أحداث مباريات الدوري السعودي للمحترفين، والمصارعة، وذلك بالأشراك مع مجموعة قنوات MBC PRO SPORTS، كما تنقل المباريات الودية، والتي لن تنقل فعاليات مسابقة الدوري بداية من الموسم المقبل 2018/2017.

أبرز المحللين الرياضيين فى قنوات KSA sports

تم اختيار مجموعة من أشهر المحللين الرياضيين، ولاعبين كرة القدم السابقين السعوديين و المشهورين في الوطن العربي، منهم الإعلامي المصري مدحت شلى، محمد نور واللاعب السابق فؤاد أنور و سلطان البرقان، على الكعبي، يوسف الثنيان، وعبد الله الوكد، وموسى المحيان، والكابتين خالد بدرة، وطارق التايب، وعامر عبد الله، وعدد أخر من كبار المحللين الرياضيين في السعودية و الوطن العربي كما ضمت أيضا كلا من خليل الفهد وفهد المساعد وعمار بحكيم مسفر الخثعمي عمر المقري والعديد من النجوم.

تردد قنوات الرياضية السعودية KSA sports على النايل سات وعرب سات

ونحن هنا من خلال موقع نجوم مصرية نقدم لكل عشاق الرياضة، التردد الجديد لمجموعة قنوات KSA sports الجديد، لتتمكنوا .من متابعة كل الأحداث الرياضية المختلفة، و الدوري السعودي للمحترفين، وكذلك في السعودية الأحداث الرياضية في جميع أنحاء الوطن العربية، تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة Bein sports HD الناقلة

سوف نعرض لكم كافة ترددات القناة السعودية على القمر المصري النايل سات وكذلك على القمر العربسات

تردد قنوات الرياضية السعودية على النايل سات

نتابع معكم نشر ترددات القنوات السعودية على قمر النايل سات وعلى العربسات

تردد قنوات KSA SPORTS الرياضية السعودية الناقلة لمباريات الدورى السعودى

التقنية HD SD التردد 12248 12149 معدل الترميز 27500 27500 الاستقطاب عمودى أفقي

تردد KSA Sport على العرب سات

التقنية HD SD التردد 12149 12015 معدل الترميز 27500 27500 الاستقطاب أفقي عمودي

تم زيادة عدد فرق الدوري إلى 16 فريقاً بدلاً من 14 فريق، وسوف يبدأ الدورى السعودى قريبا وسنتابع معكم مواعيد المباريات أولا بأول.

موعد بدء بث قنوات دوري بلس

قامت شركة الاتصالات السعودية STC، بتوقيع أكبر اتفاقية لبث مباريات الدوري السعودي، على قنوات دوري بلس الجديدة، وذلك لمدة 10 سنوات قادمة، وقد اتفقت الشركة السعودية للاتصالات على دفع مبلغ قدره 660 مليون ريال سعودي، في الموسم الواحد وسوف يتم بث هذه القنوات يوم 18 أغسطس 2018، حيث ستقوم ببث مباراة كأس السوبر السعودي بين الهلال والاتحاد السعودي، وكان هلال قد لعب اليوم الأحد 12 أغسطس وفاز على الشباب العماني 1/0 في الدور32 من البطولة العربية.

المباريات التي سوف تُعرض علي قنوات دوري بلس :

ستقوم بعرض مباريات الدوري السعودي للمحترفين

سيتم بث مسابقة الكأس السعودي

جميع مباريات الدوري السعودي الأول

تردد قناة دوري بلس dawri plus 2018

قناة دوري بلس على القمر الصناعى النايل سات.

التردد : 12149 أفقي.

معدل الترميز : 3/4 الترميز 27500.

كشف الرميان في تصريحاته عن طريقة نقل المباريات؛ إذ ستكون هنالك باقتان لمشاهدة مباريات كأس دوري محمد بن سلمان على تطبيق دوري بلس وهما: – باقة النجوم: تحتوي على استديو تحليلي للمباريات وبجودة عالية، وذلك باشتراك شهري بقيمة 34 ريالًا. الباقة الأساسية لمشاهدة جميع مباريات الدوري بشكل مجاني، ودون استديو تحليلي، وبجودة أقل نوعًا ما. أما فيما يخص المتابعين عبر النقل الفضائي (الستالايت) فستكون عبر الاشتراك في جهاز GOBX لمشاهدة قنوات دوري بلس بكامل ميزاتها، وذلك عبر باقة دوري بلس السنوية بقيمة 550 ريالًا عبر الجهاز المتوافر في نقاط البيع المختلفة. وفي حال رغبة العميل بالاشتراك في خدمة (جوي هوم) عبر اشتراكات الإنترنت المنزلية ستتوافر لديه قنوات دوري بلس بالميزات كاملة.

وسنتابع معكم أي تغييرات في التردد وسننشرها لكم، وسننشر مواعيد البرامج والمباريات التي ستبثها القناة.

جدول مباريات الدوري السعودي لموسم 2019/2020

ننشر لكم جدول مباريات الدورى السعودى لكرة القدم، و الذى سيبدأ مبارياته اليوم الخميس 22 أغسطس 2019، و هذا هو مواعيد الجولة الأولى من لدورى السعودى للمحترفين و الذى يبدأ بلقاء النصر وضمك