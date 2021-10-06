تردد قناة SSC Sports الناقلة لمباراة السعودية واليابان الجولة الثالثة كأس العالم 2022 وموعد المباراة بالتوقيتات العربية

ازدادت عمليات البحث عن تردد قناة SSC الرياضية السعودية استعداداً لضبط أجهزة التليفزيون على القناة الناقلة لمباراة المنتخب السعودي ضد الفريق الياباني، في اطار التصفيات النهائية لكأس العالم للموسم 2022 بالجولة الثالثة التي تحتضن دولة قطر جميع منافستها، وفي هذا السياق، نقدم لجميع متابعينا الآن تردد قناة اس اس سي على مختلف الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى موعد وتاريخ انطلاق المنافسة المرتقبة وهي مباراة السعودية واليابان.

أهمية قنوات SSC الرياضية السعودية بالعام 2021-2022

في الواقع، تحظى قناة SSC الرياضية السعودية هذا العام 2021 بفرصة عظيمة، أدت إلى زيادة الطلب عليها والرغبة في متابعتها، تلك الفرصة هي تسلمها مسئولية نقل مباريات أشهر الدوريات والمنافسات الرياضية العالمية والمحلية، مثل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي ، دوري أبطال أوروبا، وكذلك مباريات تصفيات كأس العالم 2022 والتي من ضمنها منافسة الغد بين المنتخب السعودي والياباني؛ ولهذا السبب تم تحسين جودة القناة لتعمل بتقنية SD وجودة HD، فضلاً عن توفيرها على مختلف الأقمار الصناعية مثل نايل سات وعرب سات

تردد قناة SSCS ports الرياضية على النايل سات

وبالتالي يمكن تحميل تردد قناة SSC الرياضية اليوم، استعداداً لمشاهدة المنافسة النارية بين السعودية واليابان بالجولة الثالثة من مباريات تصفيات كأس العالم 2022 من المنزل بواسطة شاشات التلفزيون، عبر القمر الصناعي نايل سات، بإدخال البيانات الآتية:

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أولاً، التردد: 12523 ثانياً، معدل الترميز: 27500 ثالثاً، الاستقطاب: عمودي رابعا، القمر الصناعي: نايل سات خامساً، معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة SSCS ports الرياضية السعودية عرب سات 2021

كما يمكن تنزيل القنوات والاستماع بمشاهدة المباراة على الجودة ذاتها بوضوح الصورة ورفعة الصوت، ولكن عبر قمر صناعي آخر وهو عرب سات، ويكون تردد قناة SSC عرب سات 2021 وفقاً للبيانات التالية:

التردد: 11747.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: عرب سات

موعد مباراة السعودية واليابان بتصفيات كأس العالم 2022

وفي النهاية، نذكركم بموعد منافسة السعودية واليابان بتصفيات كأس العالم 2022 بقطر الجولة الثالثة، وهو غداً الخميس الموافق 7 أكتوبر 2021، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت اليابان، الثانية مساء بتوقيت الامارات العربية المتحدة، الواحدة صباحاً بتوقيت العراق، الحادية عشر مساءً بتوقيت الجزائر.