تردد قناة ON Sport ، تردد قناة نايل سبورت ، الرياضية أكثر ما يبحث عنه الكثيرون الآن داخل جمهورية مصر العربية خاصة بعد أن بدء دوري ابطال افريقيا 2019 والذي يشارك فيه منتخب الأهلي في المجموعة الأولى وعلى الرغم من وجوده الآن في آخر مجموعته بعد المباراتان اللاتي لم ينجح فيها إلا ان الكثيرون من جمهور ومحبي الأهلي لا زالوا يتابعون المباريات بشغف كبير منتظرين تحقيق الأهلي النصر في مبارياته المتبقية ونتابع مع حضراتكم أخبار المباراة والقنوات الناقلة لها،وقد وصل الأهلي بالفعل للنهائيات وخرج على يد الترجي التونسي كوصيف للقارة السمراء.

موعد مباريات مصر في كأس الأمم الافريقية 2019

تردد قناة نايل سبورت الناقلة لمباريات الدوري المصري 2019

تردد قناة Nile Sport التردد معامل تصحيح الخطأ FEC معدل الترميز N القمر أفقي 11842 4/3 27500 نايل سات

تردد قناة ON Sport اون سبورت الرياضية

نعرض على حضراتكم الان احدث تردد لقناة اون سبورت الرياضية “ON Sport” على القمر الصناعي نايل سات، والتي تبث كافة مباريات الدوري المصري و كأس مصر 2019.

يمكنكم الآن أيضا معرفة تردد قناة بيراميدز سبورت الجديدة 2019.

تقوم قناة أون سبورت الآن بعرض العديد من مباريات الدوري المصري وتقوم بتغطية شاملة بأقوي استوديو تحليلي مع الإعلامي الرياضي مدحت شلبي

تردد قناة ON Sport التردد معامل تصحيح الخطأ FEC معدل الترميز N القمر أفقي 10853 5/6 27500 نايل سات

← إقرأ أيضاً: