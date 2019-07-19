تردد قناة bein sports المفتوحة والإخبارية الناقلة لمباراة نهائي كأس أفريقيا 2019

تردد قناة bein sports المفتوحة 2018 وقناة bein sports الإخبارية والتي ستقوم بنقل أحداث مباراة الجزائر والسنغال في نهائي بطولة كأس أفريقيا 2019 والمقامة بجمهورية مصر العربية، في مباراة هامة لكافة جماهير كرة القدم الأفريقية والعربية.

تعد قناة bein SPORTS المفتوحة على القمرين الصناعيين نايل سات وسهيل سات من القنوات التابعة لشبكة قنوات bein SPORTS المالكة لحقوق بث أغلب الأحداث الرياضية في مختلف الألعاب داخل منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،هي أهم القنوات المفتوحة والتي تقوم من آن لآخر ببث كبرى الأحداث الرياضية، بجانب قناة bein الاخبارية المفتوحة والتي تقوم بشكل دوري بإذاعة الأخبار الرياضية على مدار الساعة ومخلص لأحداث اليوم الرياضي في الواحدة صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، بالإضافة لنشرات إخبارية ونقل قرعة البطولات المختلفة.

ولأن قناة bein SPORTS المفتوحة وقناة bein الاخبارية من أهم القنوات الرياضية في المنطقة العربية، لذا فإن المشاهد العربي لمختلف الرياضات يقوم بمتابعة هاتين القناتين من آن لآخر خاصة وبشكل يومي لمحبي وعشاق كرة القدم، إذ أن القناة تقوم ببث أهداف وتقارير المباريات العالمية.

تردد قناة bein sports المفتوحة وقناة bein sports الإخبارية

أما عن تردد قناة bein sports الإخبارية على القمر الصناعي النايل سات، والتي يمكنكم مشاهدتها عبر التردد 12605 عبر القمر الصناعي نايل سات وبمعدل ترميز 27500، كما أن قناة bein sports المفتوحة يمكن استقبالها من خلال القمر الصناعي سهيل سات عبر تردد 11566، والتي ستقوم ببث مباريات كأس العالم على الهواء مباشرة.

وبخصوص تردد قناتي bein sports المفتوحة، وقناة bein SPORTS الاخبارية على القمر الصناعي العرب سات فيمكنكم استقبالهما عبر التردد 12379 أفقي، وبمعدل ترميز 27500 وبمعامل تصحيح الخطأ 3/4.

فوجئ عدداً كبيراً من متابعي قناة bein SPORTS المفتوحة على القمر الصناعي النايل سات بتغيير تردد القناة، فقد أصبح تردد قناة bein SPORTS المفتوحة الجديد على القمر الصناعي النايل سات هو: 12605 V بمعدل ترميز 27500، ويمكن فقط إستقبال القناة من خلال أجهزة الريسيفر الداعمة لتقنية ال HD، ومن المقرر أن تقوم هذه القناة ببث بعض مباريات كأس العالم 2018 على الهواء مباشرة.

مباراة الجزائر والسنغال

وتقوم شبكة قنوات bein SPORTS المالكة لحقوق بث مباريات بطولة كأس أفريقيا 2019 فضائياً، باتاحة متابعة مباراة الجزائر والسنغال في نهائي بطولة كأس أفريقيا 2019 كهدية للجماهير العربية والجزائرية.