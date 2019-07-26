تردد قناة ريال مدريد من اجل متابعة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد في بطولة الكأس الدولية للأبطال

يبحث الكثير من المتابعين وعشاق كرة القدم عن تردد قناة ريال مدريد الإسبانية، من اجل متابعة المباراة المرتقبة بين ريال مدري واتلتيكو مدريد في بطولة الكأس الدولية للأبطال، والتي تلعب في الصيف الحالي من اجل الإستعداد للموسم الجديد 2019-2020، وتسعى العديد الأندية المشاركة في تلك البطولة إلى تعزيز صفوفهم في هذه الفترة وتجربة العديد من اللاعبين من اجل الإستعداد الجيد للموسم الجديد، ويسعى ريال مدريد إلى تعزيز صفوفه والقيام بتجربة العديد من التشكيلات، وذلك من أجل الوقوف على التشكيلة المثالية، والتي سوف تشارك في كافة المحال الدولية والعالمية، وعلى الجانب الأخر يسعى اتلتيكو مدريد إلى الإستعداد الجيد لإنطلاق الموسم الجديد .

بطاقة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد

المباراة القناة الناقلة التوقيت الملعب ريال مدريد× اتلتيكو مدريد قناة ريال مدريد 3:05 صباحاً بتوقيت بدولة المملكة العربية السعودية .

2:05 صباحاً بتوقيت جمهورية مصر العربية

3:05 صباحاً بتوقيت فلسطين . ميتلايف ستاديوم .

تردد قناة ريال مدريد لمتابعة المباراة بين ريال مدريد واتلتيكو مدريد

يبحث الكثير من عشاق ريال مدريد واتلتيكو مدريد إلى ضبط قناة ريال مدريد الإسبانية من اجل متابعة القناة ومتابعة كافة تفاصيل المباراة الودية المنتظرة من اجل الإستعداد الجيد للموسم الجديد، وسوف نقوم برصد لكم ترددات القناة المجانية التي تبث على مدار الساعة، ويمكنك عزيزي الزائر من ضبط تردد القناة من خلال الجدول التالي :