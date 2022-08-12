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تردد قناة دبي الرياضية 2022 الجديد على الأقمار الصناعية

وليد الفقي

إليك تردد قناة دبي الرياضية الجديد 2022 على الأقمار الصناعية المختلفة، العرب سات وياه سات، وكيفية تركيب تردد قناة دبي الرياضية على التلفاز.

تردد قناة دبي الرياضية

قناة دبي الرياضية من القنوات المشهورة في مجال نقل مباريات كرة القدم، حيث إنها لديها حقوق بث مباريات كرة قدم لدوريات وبطولات كبير، ولها متابعين كثيرة من جميع أنحاء الوطن العربي.

منها كأس هولندا وكأس آسيا، ودوري أبطال آسيا، وكانت تبث مباريات تصفيات كأس العالم في آسيا، والمزيد من البطولات الأخرى.

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وتبث قناة دبي الرياضية بعض البرامج التليفزيونية الأخرى المشهورة، مثل برنامج على مسؤوليتي، وبرنامج المنصة، وغيره.

هناك عدة شبكات لقناة دبي الرياضية، وهم بعدد 8 قنوات لدبي الرياضية، وهم:

  1. دبي الرياضية
  2. دبي الرياضية 2
  3. دبي الرياضية 3
  4. دبي الرياضية 4
  5. دبي الرياضية 5
  6. دبي الرياضية 6
  7. دبي الرياضية 7
  8. دبي ريسينج.

تلك القنوات لها تردد واحد يمكن الحصول عليه من خلال هذا الموضوع وستحصل على تردد قنوات دبي الرياضية على القمر الصناعي عرب وياه سات.

يمكنك مشاهدة تردد قناة الأهلي، وتردد قناة الزمالك.

تردد قنوات دبي الرياضية الجديد 2022

تردد قناة دبي الرياضية

التردد الذي يتم عرضه هنا، هو يقوم بتنزيل جميع قنوات دبي الرياضية على الرسيفر الخاص بك، بالتالي لا تحتاج إلى كتابة تردد لكل قناة منهم، فقط تكتفي بالترددات المعروضة هنا على مختلف الأقمار الصناعية.

تردد قنوات دبي الرياضية على عرب سات

تردد قناة دبي الرياضية

تردد قناة دبي الرياضية 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 وقناة دبي ريسينج، على عربسات، من خلال البيانات التالية:

القمر الصناعي عربسات
تردد القناة 12130
الاستقطاب عمودي V
معدل الترميز 27500
معامل التصحيح 5/6
مناطق التشغيل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا وروسيا
جودة البث HD
ساعات البث 24 ساعة

تردد قنوات دبي الرياضية على ياه سات

تردد قناة دبي الرياضية

هنا تردد قناة دبي الرياضية 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 ودبي ريسينج، على القمر الصناعي ياه سات:

القمر الصناعي ياه سات A1
التردد 11823
الاستقطاب أفقي H
معدل الترميز 27500
معامل تصحيح الخطأ 8/9
مناطق البث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا وروسيا
ساعات البث 24 ساعة

تركيب تردد قنوات دبي الرياضية على التلفاز

تردد قناة دبي الرياضية الإمارتية 2019م

  1. باستخدام الريموت اضغط على زر Menu أو بالعربية “القائمة”.
  2. سيظهر لك قائمة بها اختيارات، أختبر منها التركيب، أو بالإنجليزية “Options”.
  3. ثم اختر تثبيت، أو ستجدها بالإنجليزية “Installation”.
  4. حدد القمر الصناعي وهو نايل سات Nilesat.
  5. اكتب تردد قناة دبي الرياضية المعروض أعلاه.
  6. حدد الاستقطاب، وهو أفقي.
  7. اكتب معدل الترميز الخاص بالقناة وهو حسب ما موجود بالأعلى.
  8. اضغط على OK.
  9. انتظر قليلًا لحين العثور على قنوات دبي الرياضية، ثم اضغط على حفظ أو save.

وليد الفقي

كاتب محتوى منذ عام 2018، عملي الأساسي مطور مواقع وتطبيقات، ولاعب كرة قدم في نادي ميت خلف، أدرس في كلية التجارة جامعة المنوفية.


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