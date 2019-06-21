تردد قناة تايم سبورت time sport الجديد 2019 الناقلة لأمم أفريقيا مجانا

تردد قناة تايم سبورت time sport هي من أكثر القنوات التي يبحث عنها محبي وعشاق الساحرة المستديرة فقد بدأ بثها يوم السبت 25-5-2019 حتى يتمكن المشاهدين داخل مصر متابعة مباريات الأمم الأفريقية دون أي إشتراكات فهي من القنوات المصرية المجانية, حيث يتم من خلالها بث مباريات كأس الأمم الإفريقية والتي ستنطلق يوم 21 يونيو القادم، ليستمتع المشاهدون بتغطية مميزة من داخل الملعب و كواليس المباريات.

تردد قناة تايم سبورت time sport.

تبث قناة تايم سبورت الجديدة عبر القمر الصناعي نايل سات وذلك من أجل مشاهدة البطولة من داخل الأراضي المصرية وخارجها كما تمتلك مصر حقوق البث وإذعة المباريات وذلك لكونها صاحبة الأرض والجمهور وستقام المباريات في أربع محافظات مصرية وهم محافظة القاهرة و محافظة السويس ومحافظة الإسكندرية وأيضا محافظة الإسماعيلية, وقامت مجموعة إعلام المصريين برئاسة تامر مرسي بإطلاق إعلان ترويجي للقناة والتي أطلقتها المجموعة بالشراكة مع هيئة الإعلام الوطنية.

حيث استعانت القناة بنخبة كبيرة من كبار الإعلاميين والرياضيين للتعليق وتحليل المباريات وهم الكابتن حسن المستكاوي , طه اسماعيل , كابتن أيمن يونس و كابتن حازم إمام وكابتن محمد أبو العلا وكابتن عماد متعب، والإعلامي أحمد شوبير والإعلامي سيف زاهر وغيرهم, وتبدأ مباريات كأس الأمم الأفريقية يوم 21 يونيو القادم حيث تبث المباريات أرضيًا فقط وذلك من خلال أجهزة البث الرقمي، والتي ستسمح بالبث بصورة عالية الجودة, يمكنك معرفة خطوات ضبط تردد قناة تايم سبورت time sport عبر البث الأرضي.

شاشات التلفزيون المزودة بالبث الرقمي.

إذا كانت شاشة التلفاز الخاصة بك تدعم خاصية البث الرقمي فأنت لن تحتاج إلى جهاز بث رقمي خارجي، ولهذا السبب لن تحتاج إلى إيريال أيضا لتقوية الإشارة يل تقوم بعمل بحث وتجدها بسهولة.

مشاهدة قناة تايم سبورت بالإيريال العادي

تستطيع مشاهدة القناة بالبث الأرضي من خلال تردد القناة الثانية الأرضية، وهذا النوع من الاستقبال يحتاج إلى إيريال عادي سواء داخلي أو خارجي، بكل سهولة ولا يحتاج إلى رسيفر استقبال رقمي أو شاشة تلفزيون حديثة بحسب ما نوهت إليه الوطنية للإعلام.

تردد قناة تايم سبورت .

ولمشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية بدقة عالية الجودة على أجهزة التليفزيون الأرضي عبر تردد UHF 32 لمستخدمي الاريال العادي وأيضا تبث القناة عبر القمر الصناعي نايل سات من هذا التردد:

معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ التردد القمر 27500 5/6 11449 H نايل سات كيفية استقبال قناة تايم سبورت كيفية استقبال القناة الأرضية على جهاز التليفزيون بإختلاف أنواعه اتبع الخطوات التالية. أولا الشاشات الحديثة. لمشاهدة المباريات عبر الشاشات الحديثة يحتاج المستخدم الحصول على جهاز تحويل “أنالوج” إلى “ديجيتال”، يكون متصلا به الاريال الموجود أعلى سطح المنزل أو ما يعرف بـ “UHF Antenna”، حيث سيخرج من هذا الجهاز وصلة HDMI يمكن توصيلها بالتليفزيون أما في حالة إذا كانت الشاشة تدعم التحويل المباشر من “أنالوج” إلى “ديجيتال” دون جهاز خارجي يحتاج أيضا لوجود الاريال الموجود أعلى سطح المنزل ويتم توصيله بالشاشة. كيف تستقبل البث الأرضي الرقمي؟ كيف تستقبل البث الأرضي الرقمي؟بوابة ماسبيرو – Maspero.eg Gepostet von ‎بوابة ماسبيرو – Maspero.eg‎ am Mittwoch, 10. April 2019 ثانيا التلفزيونات العادية يمكن التقاط تردد القناة عن طريق “الاريال” القديم الذي يوضع على التليفزيون العادى مباشرة، ولكن ستكون جودة البث ضعيفة نسبيا, ويمكن التقاط الصورة بجودة HD من خلال الحصول على جهاز يحول الإشارة من “أنالوج” إلى “ديجيتال”، ويتم توصيل الإريال به، ليخرج منه كابل ثلاثى “أحمر- أصفر -أبيض”، ويتم توصيله بالتلفزيون. باقي القنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية. اسم القناة معلومات استقبال القناة: القمر الصناعى -تردد-إستقطاب قناة التشاد : القمر Nilesat 201 – التردد 12054 – V – 27500 قناة بين سبورت الفرنسية : تردد قناة بين سبورت 1 – 2 الفرنسية Astra 19E – 11538 V 27500 تردد قناة ديكال بلوس – DECALE + Astra 19E – 12012 V 29500 تردد قناة اورتيم – ORTM Eutelsat 7°E-10721 H 22000 / FTA Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA Intelsat 24.5°W-11675 V 27500 / FTA Intelsat 31.5°W-12340 V 2121 / FTA تردد قناة اورتب – ORTB Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA تردد قناة يورو سبورت 2 فرنسا – EuroSport 2 France Astra 19.2°E-12581 V 22000 تردد قناة كانل بلوس سبورت فرنسا – Canal + Sport France Astra 19E – 11856 V 27500 تردد قناة يورو سبورت 2 – EuroSport2 Eutelsat 7°E-11513 H 29900-CW-Digiturk تردد قناة Eurosport 2 Deutschland Astra 19E – 12721 H 23500 تردد قناة سبورت بلوس – SPORT + Astra 19E – 12402 V 27500 تردد قناة يورو سبورت 2 اتش دى – Eurosport 2 HD Hotbird 13°E-11258 H 27500 تردد قناة يورو سبورت 2 بول – EuroSport 2 Pol Hotbird 13°E -11240 V 27500 تردد قناة اورانج سبورت بول – Orange Sport Pol Houtbird 13E – 10796 V 27500 تردد قناة UBC TV Uganda Intelsat 64.2°E-3654 R 5632 / FTA + C-Band تردد قناة RTS1 Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA Eutelsat 7°E -11721 H 22000 / FTA Eutelsat 7°E -12728 V 30000 / FTA Eutelsat 16°E -10804 H 30000 / FTA

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