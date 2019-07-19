تردد قناة بي ان سبورت bein sport hd1 القناة الناقلة لمباراة الجزائر والسنغال اليوم

تقام اليوم المباراة الأخيرة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 في مصر، اليوم مباراة الجزائر والسنغال في تمام الساعة العاشرة بتوقيت السعودية، يستطيع المشاهدين متابعة المباراة عبر قناة بي ان سبورت hd1، وبي ان سبورت hd2، ظهر الفريقان الجزائر، والسنغال منذ بداية البطولة بمستوى رائع، استطاعوا اقصاء الكثير من الفرق القوية التي كانت مرشحة للفوز بالبطولة مثل نيجيريا، وقد ظهر الفريقان بمستوى رائع جدا في مباريات دور نصف النهائي أمام تونس، ونيجيريا، لذلك من الصعب توقع الفائز في مباراة اليوم، اليوم نكشف لكم عن تردد قناة bein sport hd1 التي تذيع مباراة الجزائر والسنغال.

تردد قناة bein sport hd1 على النايل سات

تقدم مجموعة بي ان باقة من القنوات الرياضية التي تغطي كل الأحداث الرياضية العالمية، نعرض لكم في الجدول التالي تردد قناة بي ان سبورت ماكس hd1 التي ستذيع المباراة النهائية في كأس أفريقيا 2019 :

اسم القناة bein sport hd1 max التردد 11084 الاستقطاب h الترميز 27500

قنوات مفتوحة تنقل مباراة الجزائر والسنغال

بالرغم من أن بي ان سبورت هي صاحبة الحقوق الوحيدة في نقل مباراة الجزائر والسنغال إلا أن هناك قنوات مفتوحة ستنقل المباراة بشكل مؤكد مثل قناة تايم سبورت المصرية التردد الأرضي، وأيضا القناة الأرضية الجزائرية هي أيضا تردد أرضي في الجزائر فقط، وهذا يعني أن المباراة حصريا على النايل سات في قناة بي ان سبورت اتش دي 1 فقط.

bein sport المفتوحة لن تذيع المباراة النهائية

أكدت مجموعة قنوات بي ان سبورت أن قناة بي ان سبورت المفتوحة في النايل سات لن تذيع مباراة الجزائر والسنغال اليوم، ولكن ما سيتم إذاعته فقط هو أخبار المباراة، والتحليل، والنتائج النهائية، ولكن البث المباشر للمباراة سيكون من خلال بي ان سبورت hd 1.