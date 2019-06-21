تردد قناة بي ان سبورت Bein sports HD ..الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا و مباراة مصر و زيمبابوى

تردد قناة بي إن سبورت Bein sports HD يبحث عنه ملايين الأشخاص، الذي لا يشتركون في القنوات القطرية المشفرة، ننشر لكم جميع ترددات قناة Bein sports HD المفتوحة ، التي تقوم بنقل مباريات كأس العالم 2018 في روسيا، وقد فاجأت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية الجميع، و أصبحت تنقل العديد من البطولات العالمية الكبرى، منها جميع مباريات بطولة كوبا أمريكا و التى تقام فى البرازيل، كما ستنقل قنوات بى ان سبورت مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019، و هى البطولة الثانية و الثلاثون، و ستنقل افتتاح كأس أمم أفريقيا، و مباراة مصر وزيمبابوى.
تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة Bein sports
ننشر لكم من خلال موقع نجوم مصرية، تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة Bein sports HD، التى تنقل عدد كبير من مباريات كأس العالم، وتوفر لغير القادرين على الإشتراك فى قنوات بى ان سبورت الرياضية المشفرة، فرصة لمشاهدة مونديال كأس العالم مجانا دون تشفير.
اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2018 تُقام مباريات دورى أبطال أفريقيا
مباراة روما الايطالى و ريال مدريد الأسبانى فى تمام العاشرة مساء ومباراة يوفنتوس الايطالى وفالنسيا الاسبانى فى العاشرة ايضا
مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم الأربعاء 28 نوفمبر 2018
ليفربول ومانشستر يونايتد سيلتقيان بعد قليل فى الدورى الانجليزى
مباراة ليفربول ومانشستر سيتى ستكون فى الدورى الانجليزى الاسبوع الحادى والعشرين
مباراة ليفربول و ليستر سيتى اليوم الأربعاء 30 يناير فى الدورى الانجليزى الجولة الرابعة والعشرين.
مباراة قطر واليابان
مباراة الاهلى وسيمبا فى دورى الابطال
مباراة ريال مدريد و برشلونة اليوم السبت الأول من مارس 2019 فى الدورى الأسبانى لكرة القدم سوف تذاع على قنوات بى ان سبورت الرياضية.
سوف تذاع مباراة ريال مدريد و برشلونة اليوم على قناة beIN SPORTS HD 1، و قناة beIN SPORTS HD 3.21
اليوم السبت 9 مارس سوف يلتقى فريق الاهلى مع فيتا كلةب فى اطار مباريات دور الستة عشر المجموعات فى دورى أبطال أفريقيا.
مباراة ليفربول و بايرن ميونخ فى دورى أبطال أوروبا دور الستة عشر اليوم الأربعاء 13 مارس.
اليوم الثلاثاء 9 ابريل 2019 سوف تقوم قنوات بى ان سبورت الرياضية القطرية بنقل مباراة كرة القدم بين ليفربول و بورتو فى دورى أبطال أوروبا فى دور الثمانية.
مباراة ليفربول وولفرهاميتون فى الجولة الاخيرة من مباريات الدورى الانجليزى لكرة القدم ستقوم يوم الأحد 12 مايو 2019، و ذلك فى تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، و سوف تقام بقية مباريات الجولة فى نفس التوقيت.
نانسى أدم كاتبة وصحفية فى نجوم مصرية وعدد من المواقع الاخرى و لدى خبرة فى العمل الصحفى منذ سنوات تخرجت من كلية التجارة قسم لغة انجليزية أعشق القراءة وخاصة الروايات الادبية والقصص البوليسية وأحب الرسم وأعشق الاغانى الاجنبية وأحب القيام بالرحلات سواء داخل مصر أو خارجها.
التعليقات
بى ان سبورت دى قنوات مشفرة
لا توجد قناة مفتوحة لإذاعة مباراة برشلونة ولا أي مباراة في دوري الأبطال
المقال ش بيتكلم عن أى قنوات مفتوحة
لا توجد قناة مفتوحة تذيع دوري أبطال أوروبا وبلاش نصب علي الناس
نصب ايه انت بتقول أى كلام وخلاص المقال عن قنوات بى ان سبورت المشفرة
منزلتش برده
غير صحيح
حاول تانى
برافو عليكي يا نانسي استمري
اكتب تعليقك هنا…اهليين بيك انقلو لينا المباريات النهاية لكاس العالم في القناة المفتوحة مجاني لنشاهد معاكم المبارة النهاية لانو ليس لدينا اشتراك في قناة bein sport وشكراا ليكم R.A
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