تردد قناة بي ان سبورت Bein sports HD ..الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا و مباراة مصر و زيمبابوى

تردد قناة بي إن سبورت Bein sports HD يبحث عنه ملايين الأشخاص، الذي لا يشتركون في القنوات القطرية المشفرة، ننشر لكم جميع ترددات قناة Bein sports HD المفتوحة ، التي تقوم بنقل مباريات كأس العالم 2018 في روسيا، وقد فاجأت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية الجميع، و أصبحت تنقل العديد من البطولات العالمية الكبرى، منها جميع مباريات بطولة كوبا أمريكا و التى تقام فى البرازيل، كما ستنقل قنوات بى ان سبورت مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019، و هى البطولة الثانية و الثلاثون، و ستنقل افتتاح كأس أمم أفريقيا، و مباراة مصر وزيمبابوى.

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة Bein sports

ننشر لكم من خلال موقع نجوم مصرية، تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة Bein sports HD، التى تنقل عدد كبير من مباريات كأس العالم، وتوفر لغير القادرين على الإشتراك فى قنوات بى ان سبورت الرياضية المشفرة، فرصة لمشاهدة مونديال كأس العالم مجانا دون تشفير.

القمر الصناعي التردد معدل الترميز القطبية النايل سات 12245 27500 عمودي سهيل سات 11566 27500 أفقى

تردد قناة EBC الأثيوبية الجديد على النايل سات الناقلة لكأس العالم 2018

اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2018 تُقام مباريات دورى أبطال أفريقيا

مباراة روما الايطالى و ريال مدريد الأسبانى فى تمام العاشرة مساء ومباراة يوفنتوس الايطالى وفالنسيا الاسبانى فى العاشرة ايضا

مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم الأربعاء 28 نوفمبر 2018

ليفربول ومانشستر يونايتد سيلتقيان بعد قليل فى الدورى الانجليزى

مباراة ليفربول ومانشستر سيتى ستكون فى الدورى الانجليزى الاسبوع الحادى والعشرين

مباراة ليفربول و ليستر سيتى اليوم الأربعاء 30 يناير فى الدورى الانجليزى الجولة الرابعة والعشرين.

مباراة قطر واليابان

مباراة الاهلى وسيمبا فى دورى الابطال

مباراة ريال مدريد و برشلونة اليوم السبت الأول من مارس 2019 فى الدورى الأسبانى لكرة القدم سوف تذاع على قنوات بى ان سبورت الرياضية.

سوف تذاع مباراة ريال مدريد و برشلونة اليوم على قناة beIN SPORTS HD 1، و قناة beIN SPORTS HD 3.21

اليوم السبت 9 مارس سوف يلتقى فريق الاهلى مع فيتا كلةب فى اطار مباريات دور الستة عشر المجموعات فى دورى أبطال أفريقيا.

مباراة ليفربول و بايرن ميونخ فى دورى أبطال أوروبا دور الستة عشر اليوم الأربعاء 13 مارس.

اليوم الثلاثاء 9 ابريل 2019 سوف تقوم قنوات بى ان سبورت الرياضية القطرية بنقل مباراة كرة القدم بين ليفربول و بورتو فى دورى أبطال أوروبا فى دور الثمانية.

مباراة ليفربول وولفرهاميتون فى الجولة الاخيرة من مباريات الدورى الانجليزى لكرة القدم ستقوم يوم الأحد 12 مايو 2019، و ذلك فى تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، و سوف تقام بقية مباريات الجولة فى نفس التوقيت.

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