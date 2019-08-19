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تردد قناة بي ان سبورت المجانية “أغسطس 2019 beIN Sport” الناقلة بطولة دوري أبطال أوروبا قمر نايل سات .. عرب سات .. سهيل سات

كتب ندى أيمنفي آخر تحديث
تردد قناة بي ان سبورت المجانية “أغسطس 2019 beIN Sport” الناقلة بطولة دوري أبطال أوروبا قمر نايل سات .. عرب سات .. سهيل سات
تردد قناة بي ان سبورت المجانية

تردد قناة بي ان سبورت المجانية “2019 beIN Sport” الناقلة بث مباشر كبرى بطولات العالم الرياضية، كما نقدم لكم كل ما يهمكم حول تردد قناة بي ان سبورت المجانية الناقلة لمباريات كبرى البطولات العالمية والقارية، حيث قد كثر البحث عن هذه القنوات لما تقدمه من بث مباشر للمباريات التي يترقبها عشاق الساحرة المستديرة، وفي هذا المقال نقدم لكم تردد بي ان سبورت المجانية الناقلة لمباريات كبرى البطولات العالمية.

تابعونا علي موقعنا موقع نجوم مصرية، بي ان سبورت هي قناة رياضية للبث المباشر لأهم المباريات وكبرى البطولات ، وتعتبر من أشهر القنوات الرياضية حول العالم حيث أنها تقدم مجموعة من القنوات الرائعة التي يبحث عنها الكثيرون من حول العالم، وتقدم بي ان سبورت قناة بي إن سبورت اتش دي HD بشكل مجاني تماما، حيث أنها قناة مفتوحة، لكن هناك بعض القنوات المشفرة التي تقدمها بي إن، مثل قنوات بي إن التي تذيع المباريات باللغة الإنجليزية والفرنسية.

تردد قناة بي ان سبورت بث مباشر علي نايل سات °7.3 درجات غرب:

تردد (ميجا هرتز)12264
معدّل استقطاب الموجةأفقي
معدّل الترميز27500
ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط2/3
إشارة إرسال البثDVB-S2
معدّل تردد الموجة8PSK

ونتابع معكم المزيد من الترددات حتي تتمكنوا من الحصول علي القناة ومتابعة البث المباشر المباريات الخاصة بكبرى البطولات

لتردد (ميجا هرتز)12475
معدّل استقطاب الموجةعامودي
معدّل الترميز27500
ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط2/3
إشارة إرسال البثDVB-S2
معدّل تردد الموجة8PSK
التردد (ميجا هرتز)12245
معدّل استقطاب الموجةعامودي
معدّل الترميز27500
ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط2/3
إشارة إرسال البثDVB-S2
معدّل تردد الموجة8PSK

والجدير بالذكر أن قناة بي إن سبورت كانت تسمي بالجزيرة القطرية سابقا، ثم قام مالكو القناة بجعلها بإسم بي إن سبورت.

التردد (ميجا هرتز)11547
معدّل استقطاب الموجةعامودي
معدّل الترميز27500
ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط2/3
إشارة إرسال البثDVB-S2
معدّل تردد الموجة8PSK
التردد (ميجا هرتز)11585
معدّل استقطاب الموجةعامودي
معدّل الترميز27500
ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط2/3
إشارة إرسال البثDVB-S2
معدّل تردد الموجة8PSK

وتقدم قنوات بي إن سبورت الرياضية المجانية المفتوحة بث مباشر للمباريات وبرامج رياضية كثيرة، وذلك بالإضافة إلي الاستوديوهات التحليلية التي تقدمها القناة، وتتم هذه الاستوديوهات قبل المباراة وبعد المباراة، حيث يتم فيها تقييم أداء اللاعبين ونقاط الضعف والقوة لدي كل لاعب، ويتم تقديم توقعات حول نهاية المباراة والفريق الفائز.

تردد قناة بي ان سبورت المجانية
تردد قناة بي ان سبورت المجانية
التردد (ميجا هرتز)11623
معدّل استقطاب الموجةعامودي
معدّل الترميز27500
ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط2/3
إشارة إرسال البثDVB-S2
معدّل تردد الموجة8PSK
التردد (ميجا هرتز)11642
معدّل استقطاب الموجةأفقي
معدّل الترميز27500
ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط2/3
إشارة إرسال البثDVB-S2
معدّل تردد الموجة8PSK

تردد قنوات بي إن سبورت الرياضية

لتردد (ميجا هرتز)11566
معدّل استقطاب الموجةأفقي
معدّل الترميز27500
ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط2/3
إشارة ارسلا البثDVB-S2
معدّل تردد الموجة8PSK
التردد (ميجا هرتز)11084
معدّل استقطاب الموجةأفقي
معدّل الترميز27500
ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط2/3
إشارة إرسال البثDVB-S2
معدّل تردد الموجة8PSK

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ونتابع معكم كل جديد وحصري حول تردد قناة بي ان سبورت المجانية الناقلة للكبرى البطولات العالمية، فتابعونا من أجل كل جديد.

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عن الكاتب

ندى أيمن

محررة صحفية في المواقع الإلكترونية وهواياتي القراءة والإطلاع على كل جديد من العلوم والمعرفة

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