تردد قناة بي ان “بين” سبورت المجانية “سبتمبر 2019 beIN Sport” الناقلة بطولة دوري أبطال أوروبا قمر نايل سات .. عرب سات .. سهيل سات
تردد قناة بي ان سبورت المجانية “2019 beIN Sport” الناقلة بث مباشر كبرى بطولات العالم الرياضية، كما نقدم لكم كل ما يهمكم حول تردد قناة بي ان سبورت المجانية الناقلة لمباريات كبرى البطولات العالمية والقارية، حيث قد كثر البحث عن هذه القنوات لما تقدمه من بث مباشر للمباريات التي يترقبها عشاق الساحرة المستديرة، وفي هذا المقال نقدم لكم تردد بي ان سبورت المجانية الناقلة لمباريات كبرى البطولات العالمية.
تابعونا علي موقعنا موقع نجوم مصرية، بي ان سبورت هي قناة رياضية للبث المباشر لأهم المباريات وكبرى البطولات ، وتعتبر من أشهر القنوات الرياضية حول العالم حيث أنها تقدم مجموعة من القنوات الرائعة التي يبحث عنها الكثيرون من حول العالم، وتقدم بي ان سبورت قناة بي إن سبورت اتش دي HD بشكل مجاني تماما، حيث أنها قناة مفتوحة، لكن هناك بعض القنوات المشفرة التي تقدمها بي إن، مثل قنوات بي إن التي تذيع المباريات باللغة الإنجليزية والفرنسية.
تردد قناة بي ان سبورت بث مباشر علي نايل سات °7.3 درجات غرب:
|تردد (ميجا هرتز)
|12264
|معدّل استقطاب الموجة
|أفقي
|معدّل الترميز
|27500
|ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط
|2/3
|إشارة إرسال البث
|DVB-S2
|معدّل تردد الموجة
|8PSK
ونتابع معكم المزيد من الترددات حتي تتمكنوا من الحصول علي القناة ومتابعة البث المباشر المباريات الخاصة بكبرى البطولات
|لتردد (ميجا هرتز)
|12475
|معدّل استقطاب الموجة
|عامودي
|معدّل الترميز
|27500
|ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط
|2/3
|إشارة إرسال البث
|DVB-S2
|معدّل تردد الموجة
|8PSK
|التردد (ميجا هرتز)
|12245
|معدّل استقطاب الموجة
|عامودي
|معدّل الترميز
|27500
|ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط
|2/3
|إشارة إرسال البث
|DVB-S2
|معدّل تردد الموجة
|8PSK
والجدير بالذكر أن قناة بي إن سبورت كانت تسمي بالجزيرة القطرية سابقا، ثم قام مالكو القناة بجعلها بإسم بي إن سبورت.
|التردد (ميجا هرتز)
|11547
|معدّل استقطاب الموجة
|عامودي
|معدّل الترميز
|27500
|ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط
|2/3
|إشارة إرسال البث
|DVB-S2
|معدّل تردد الموجة
|8PSK
|التردد (ميجا هرتز)
|11585
|معدّل استقطاب الموجة
|عامودي
|معدّل الترميز
|27500
|ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط
|2/3
|إشارة إرسال البث
|DVB-S2
|معدّل تردد الموجة
|8PSK
وتقدم قنوات بي إن سبورت الرياضية المجانية المفتوحة بث مباشر للمباريات وبرامج رياضية كثيرة، وذلك بالإضافة إلي الاستوديوهات التحليلية التي تقدمها القناة، وتتم هذه الاستوديوهات قبل المباراة وبعد المباراة، حيث يتم فيها تقييم أداء اللاعبين ونقاط الضعف والقوة لدي كل لاعب، ويتم تقديم توقعات حول نهاية المباراة والفريق الفائز.
|التردد (ميجا هرتز)
|11623
|معدّل استقطاب الموجة
|عامودي
|معدّل الترميز
|27500
|ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط
|2/3
|إشارة إرسال البث
|DVB-S2
|معدّل تردد الموجة
|8PSK
|التردد (ميجا هرتز)
|11642
|معدّل استقطاب الموجة
|أفقي
|معدّل الترميز
|27500
|ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط
|2/3
|إشارة إرسال البث
|DVB-S2
|معدّل تردد الموجة
|8PSK
تردد قنوات بي إن سبورت الرياضية
|لتردد (ميجا هرتز)
|11566
|معدّل استقطاب الموجة
|أفقي
|معدّل الترميز
|27500
|ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط
|2/3
|إشارة ارسلا البث
|DVB-S2
|معدّل تردد الموجة
|8PSK
|التردد (ميجا هرتز)
|11084
|معدّل استقطاب الموجة
|أفقي
|معدّل الترميز
|27500
|ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط
|2/3
|إشارة إرسال البث
|DVB-S2
|معدّل تردد الموجة
|8PSK
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