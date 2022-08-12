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تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة “beIN SPORTS” الجديد 2022

وليد الفقي

احصل على تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة beIN SPORTS، الجديد، على الأقمار الصناعية نايل سات وعربسات، لتتابع مباريات كرة القدم العالمية مباشر على التلفاز الخاص بك مجانًا.

قناة بي إن سبورت أو  beIN SPORTS أو بين سبورت المفتوحة، لديها حقوق بث بعض مباريات كرة القدم المحلية والعالمية. وقد قامت بي إن سبورت المفتوحة ببث مباريات تصفيات كأس العالم مباشر.

قناة beIN SPORTS المفتوحة هي تابعة لمجموعة قنوات beIN SPORTS المشفرة، والتي يمكنك تشغيلها باشتراك مقابل المال.

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وقناة بين سبورت المفتوحة هي القناة الوحيدة التي يمكن الحصول على ترددها وتشغيلها بدون تشفير وبشكل مجاني، ودائم.

ولهذا يقوم الكثير من الناس بالبحث عن طريقة لتشغيل قناة بي إن سبورتس المفتوحة على التلفاز، ليشاهدون كرة القدم مجانا. ومن خلال موضوعنا هذا سوف نعرض لك أجدد ترددات لقناة بي إن سبورت.

تردد قنوات بين سبورت المفتوحة

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إليك تردد قناتي بين سبورت المفتوحة 1 وبين سبورت المفتوحة 2، على القمر الصناعي النايل والعرب سات.

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة 1

هنا تردد قناة بي إن سبورت 1 بدون تشفير على نايل سات بجودة HD:

القمر الصناعي نايل سات Nile Sat
التردد 11013
الاستقطاب أفقي
معدل الترميز 27500
معامل تصحيح الخطأ 3/4
الجودة HD
اسم القناة على الرسيفر beIN SPORTS 1

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة 2

هنا تردد قناة بي إن سبورت 2 الجديد الغير مشفرة، على نايلسات:

القمر الصناعي النايل سات
تردد القناة 11054
الاستقطاب أفقي
معدل الترميز 27500
التصحيح 3/4
جودة البث hd
اسم القناة على القائمة beIN SPORTS 2

تردد قناة بين سبورت المفتوحة على عرب سات

تردد قناة بين سبورت المفتوحة

الآن نعرض تردد قناة بي إن سبورتس الجديد على عربسات، القناة الغير مشفرة:

قمر صناعي NileSat
التردد 12245
استقطاب رأسي
معدل الترميز 27500
التصحيح 3/4
جودة القناة HD

هكذا نكون عرضنا لك ترددات قنوات بي إن سبورت المفتوحة، وهم تردد قناة بين سبورت 1 و2 المفتوحة، يمكنك العثور على ترددات باقي القنوات التليفزيونية الأخرى عبر موقعنا.

وليد الفقي

كاتب محتوى منذ عام 2018، عملي الأساسي مطور مواقع وتطبيقات، ولاعب كرة قدم في نادي ميت خلف، أدرس في كلية التجارة جامعة المنوفية.


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