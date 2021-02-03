تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة .. جدول مباريات كأس العالم للأندية 2021

كأس العالم للأندية حدث يتابعة الملايين حول العالم، ومن المقرر أن تنطلق البطولة في نسختها السابعة عشر يوم 4 فبراير 2021م في دولة قطر، وتعتبر بطولة كأس العالم للأندية التي انطلقت لأول مرة عام 1999م، من أهم الأحداث الرياضية، حيث يشارك بها أبطال الاتحادات القارية الستة، ويهتم الكثير من عشاق الدائرة المستديرة في القارات الست بالبحث عن قناة تنقل مباريات البطولة، ويترقب المصريون والعرب تلك البطولة ولا سيما أن مباراة الدحيل والنادي الأهلي سوف تكون في أول يوم للبطولة، ما يدفعنا أن ننشر تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة للمباراة وغيرها من الموضوعات ذات الصلة .

قناة بي إن سبورت المفتوحة

تمتلك قناة بي إن سبورت حق بث العديد من المباريات والبطولات، ومنها المباراة الافتتاحية في كأس العالم للأندية، بما فيها مبارة الأهلي المصري والدحيل القطري، والتي مقرر إقامتها غدًا الخميس 4 فبراير 2021م، في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت قطر، وتقام المباراة على ملعب المدينة التعليمية بالريان، ويسبقها مباراة تايجر أونال المكسيكي مع أولسان هيونداي الكوري الجنوبي في الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الخامسة النصف بتوقيت قطر .

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة

بعد أن أعلنت قناة بي إن سبورت المفتوحة عن امتلاكها لحق بث المباراة الافتتاحية في كأس العالم للأندية، ولا سيما المباراة المرتقبة بين الأهلي المصري والدحيل القطري، لذا فسوف ننشر من خلال موقع نجوم مصرية تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة على عدد من الأقمار الصناعية وهذه الترددات هي :

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل الترميز النايل سات 12765 أفقي 3/4 27500 سهيل سات 11547 عمودي 2/3 27500 يوتلسات 11013 أفقي 2/3 27500

الأندية المشاركة في كأس العالم للاندية 2021

بالميراس البرازيلي : (بطل كونميبول ) .

بايرن ميونخ الألماني : (بطل أوروبا ) .

أولسان هيونداي الكوري الجنوبي : ( بطل أسيا ) .

الأهلي المصري : ( بطل إفريقيا ) .

تايجر أونال المكسيكي : ( بطل كونكاكاف ) .

الدحيل القطري : ( الدولة المضيفة ) .

أوكلاند سيتي “منسحب من البطولة” : (بطل اتحاد أوقيانوسيا ) .

جدول مباريات كأس العالم للاندية 2021