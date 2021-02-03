تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة، قم بإضافتها بالخطوات واستمتع بمشاهدة مباراة الأهلي والدحيل غداً من المنزل بشكل مجاني

تزايدت نسبة البحث بين محبي الرياضة عن القنوات الرياضية التي تذيع المباريات الكبرى في مقبل الأيام، وتستحوذ مباراة الأهلي المصري والدحيل القطري على اهتمام الكثير من متابعي المباريات الكبرى في كرة القدم حيث أنها ستحسم المتأهل من الفريقين لمواجهة بطل أوروبا بايرن ميونيخ.

هذا وقد أعلنت سلسلة قنوات بي ان سبورت نيتها المسبقة لعرض مباراة الدحيل والأهلي غداً الخميس على قناة بي ان سبورت المفتوحة، وفي السطور التالية نستعرض لكم تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة لاستمتاع بالمباريات.

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة للنايل سات:

التردد: 11054 و12765

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

ستذاع مباراة الأهلي المصري والدحيل القطري غداً الخميس في تمام الساعة الـ 7:30 بتوقيت القاهرة.