تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة، قم بإضافتها بالخطوات واستمتع بمشاهدة مباراة الأهلي والدحيل غداً من المنزل بشكل مجاني

بواسطة أحمد الفاضل

تزايدت نسبة البحث بين محبي الرياضة عن القنوات الرياضية التي تذيع المباريات الكبرى في مقبل الأيام، وتستحوذ مباراة الأهلي المصري والدحيل القطري على اهتمام الكثير من متابعي المباريات الكبرى في كرة القدم حيث أنها ستحسم المتأهل من الفريقين لمواجهة بطل أوروبا بايرن ميونيخ.

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة، قم بإضافتها بالخطوات واستمتع بمشاهدة مباراة الأهلي والدحيل غداً من المنزل بشكل مجاني 2 3/2/2021 - 6:27 م

هذا وقد أعلنت سلسلة قنوات بي ان سبورت نيتها المسبقة لعرض مباراة الدحيل والأهلي غداً الخميس على قناة بي ان سبورت المفتوحة، وفي السطور التالية نستعرض لكم تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة لاستمتاع بالمباريات.

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة، قم بإضافتها بالخطوات واستمتع بمشاهدة مباراة الأهلي والدحيل غداً من المنزل بشكل مجاني 1 3/2/2021 - 6:27 م

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة للنايل سات:

التردد: 11054 و12765

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

ستذاع مباراة الأهلي المصري والدحيل القطري غداً الخميس في تمام الساعة الـ 7:30 بتوقيت القاهرة.

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أحمد الفاضل

محرر ومدون ومنشئ محتوى فيديو بموقع نجوم مصرية، سوداني الجنسية.
التعليم: جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا - كلية الفنون الجميلة والتطبيقية.
مهتم بالآداب والفنون والسفر واللغات وكل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا، أجيد استخدام برامج الجرافيكس وأساسيات علوم الحاسب الآلي والبرمجة.

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