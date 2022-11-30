تردد قناة بين سبورت bein sport والكأس الناقلة لمباراة السعودية والمكسيك مجانًا| وتشكيل الأخير المتوقع

يترقب عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان، موعد انطلاق المواجهة الأهم في مباريات اليوم من الجولة الثالثة من دوري المجموعات المؤهلة للدور الثاني بكأس العالم قطر 2022، التي تجمع المنتخب السعودي مع نظيره المكسيكي، حيث يسعى فيها الفريقين لخطف بطاقة التأهل، في انتظار مواجهة الأرجنتين وبولندا النارية أيضًا.

موعد مباراة السعودية والمكسيك

تنطلق مباراة السعودية والمكسيك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، ويستضيفها أرضية ملعب لوسيل الدَّوْليّ، وتحمل المجموعة (ج) فرصًا لجميع الفرق من أجل التأهل للدول الثاني، ما يعني أن كل منتخب أمامه فرصة الصعود، والترتيب كالتالي:

فالمنتخب السعودي يتطلب منه الفوز في مباراة اليوم من أجل الصعود دون النظر إلى وضع المباراة الأخرى، والمكسيك كذلك تبحث عن الفوز من أجل الوصول للنقطة الرابعة والمفاضلة بينها وبين بولندا في حالة خسارة الأخيرة أمام الأرجنتين التي تبحث بقيادة ميسي عن الفوز واعتلاء صدارة المجموعة في حالة خسارة أو تعادل الأخضر.

القنوات الناقلة للمباراة

تنقل قنوات بين سبورت المشفرة بشكل عام جميع مباريات كأس العالم قطر 2022، إلا أنها أعلنت إذاعة ونقل 22 مباراة مجانية، وتأتي من ضمنها مباراة السعودية أمام المكسيك، لذلك يُمكنكم متابعتها عبر التردد المفتوح لتلك القنوات وقناة الكأس كالآتي:

تردد بين سبورت نايل سات تردد بين سبورت عرب سات تردد قناة الكأس one تردد: 11054 – 12604

معدل استقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

7 درجات غرب تردد: 12379

معدل استقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

30.5 درجة شرق تردد: 11919

معدل استقطاب: أفقي

معدل ترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

إشارة إرسال البث: DVB-S2

معدّل تردد الموجة: 8PSK

التشكيل المتوقع للمنتخب السعودي