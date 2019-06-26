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تردد قناة بي ان سبورت bein sports الرياضية و bein sport max محدث مباريات كأس الامم الافريقية 2019 مباراة مصر والكونغو اليوم

كتب دينا درهفي آخر تحديث
تردد قناة بي ان سبورت bein sports الرياضية و bein sport max محدث مباريات كأس الامم الافريقية 2019 مباراة مصر والكونغو اليوم

تردد قناة بي ان سبورت bein sports ، القناة الرياضية الأشهر في الوطن العربي والتي تعرض باستمرار أحدث المباريات الرياضية المختلفة في كافة الأنشطة الرياضية الموجودة على مستوي العالم والتي يتابعها الملايين في الوطن العربي بأكمله، وبالطبع تابع الكثيرون عليها مباريات كاس العالم 2018 مونديال روسيا والتي انتهت بفوز منتخب فرنسا على كرواتيا باربع اهداف مقابل هدفين ، ايضا تقوم قنوات بي إن سبورت بنقل مباريات دوري ابطال افريقيا 2019  والتي يشارك فيها الاهلى كما قامت بنقل مباريات كأس اسيا 2019 والمقامة في دولة الإمارات قناة  beIN SPORTS HD 3   لذا سنعرض على حضراتكم الان تردد قناة beIN SPORTS على كافة الأقمار الصناعية التي يتم بث القناة من خلالها.

يتم الآن بث مباريات كأش الامم الافريقية 2019 ونتابع مع حضراتكم نتيجة المباراة لحظة بلحظة من خلال موقعنا نجوم مصرية.

تردد قناة بين سبورت beIN SPORTS
تردد قناة بين سبورت beIN SPORTS

تردد beIN SPORTS HD 1  القنوات الناقلة لمباريات كأس افريقيا 2019

ننقل لكم الان تردد قناة بين سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة دوري ابطال افريقيا 2019 وكاس الأمم الأفريقية 2019 أيضا كما انها تنقل فعاليات كأس اسيا 2019 المقام في الإمارات حيث يمكنكم مشاهدة مباريات كأس اسيا 2019 حصريا على شبكة قنوات بي ان سبورت bein sport .

تحديث : الترددات الجديدة لقنوات بي ان سبورت علي مدار القمر الصناعي نايل سات و التي ستنتقل عليها ابتداء من الغد التردد 12604 افقي 27500 ويحمل قنوات
beIN SPORTS NEWS HD
beIN SPORTS HD10 CHANNEL OLYMPIQUE
beIN SPORTS MAX HD1
beIN SPORTS MAX HD4

تردد قناة beIN Sport HD1 – تردد قناة بي ان سبورت اتش دي 1 
القمر التردد EFC
نايل سات 11084 (h) 5/6
عرب سات 12379 (h) 5/6
سهيل سات 11547 (v) 5/6
نايل سات 12245 (v) 3/4
نايل سات 12264 (h) 2/3

القنوات المجانية الناقلة للمباريات العالمية 2019

القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات  2019
القناة القمر التردد معامل الترميز
ETV النايل سات 11512 / V 27500
Italia 1 هوت بيرد 11371 29900
Iran TV3 Intelsat 902 11555 30000
AZ TV AzerSpace 46°E 11169 20400
VARZISH SPORT HD ياه سات 52.5 شرق 11175 H 27500
IDMAN TV الآذري 46 شرق 11175 H 27500
TRT 1 HD ترك سات 42 شرق 11054 V 30000
ZDF أسترا 11954 H 27500
تردد قناة بي ان سبورت bein sports الرياضية و bein sport max محدث مباريات كأس الامم الافريقية 2019 مباراة مصر والكونغو اليوم
قرعة دوري أبطال اوروبا

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عن الكاتب

دينا دره

مهندس مدني وأعمل كمحرر في العديد من المواقع الإلكترونية لنشر الوعي والثقافة والاخبار العاجلة والمتخصصة في المجال الهندسي