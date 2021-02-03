تردد قناة بى ان سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي والدخيل القطرى

لا شك أن ترقب كبير وانتظار على مشاهدة مباراة الاهلى المصرى والدخيل القطري في افتتاح كأس العالم للأندية المقام في قطر فى الفترة بين الرابع من فبراير وهو تاريخ مبارة الاهلى والدخيل والحادي عشر من نفس الشهر وهو تاريخ المباراة النهائية.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلى والدخيل:-

أما عن القنوات المفتوحه التى تنقل مباراة الأهلى المصرى والدخيل القطرى فهى مجموعة قنوات Bein sport الرياضية القطرية والتى ستنقل مباريات كأس العالم للأندية حصريا عبر شاشاتها، ولكنها فى خبر مفرح قالت أنها سوف تنقل المباراة عبر قناتها المفتوحة والتى توجد على قمر النايل السات 11056 عمودى 27500، ولكن قال بعض المستخدمين أنه يلزم أن يكون متوفر جهاز استقبال “ريسيفر” لكى تعمل القناة بدون اية مشاكل.

مباراة الاهلى والدخيل:-

جدير بالذكر أن مباراة الاهلى والدخيل سوف يوم الخميس القادم الموافق الرابع من شهر فبراير فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، كما أنه سوف تقام المباراة فى ملعب “المدينة التعليمية”، وهو واحد من أكبر ملاعب مونديال قطر والذى سيقام فى عام 2022.