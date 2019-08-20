تردد ﻗﻨﺎﺓ اﻭﻥ ﺳﺒﻮﺭﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ 2018 ﺍﻟﻨﺎﻗﻠﺔ لجميع مباريات الدوري الممتاز وكأس مصر

تردد قناة اون سبورت ON Sport ﺍﻟﻨﺎﻗﻠﺔ لجميع مباريات الدوري المصري، من أكثر الشبكات انتشارًا بين القنوات الخاصة، وكانت القناة قد شهدت تغيرات واسعة في هيكلها الإداري، بعد استقالة المهندس أسامة الشيخ من منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة «إعلام المصريين»، ليأتي خلفه تامر مرسي، ومع إنطلاق موسم الدوري المصري تبدأ عملية البحث عن تردد ﻗﻨﺎﺓ اﻭﻥ ﺳﺒﻮﺭﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ 2018 ﺍﻟﻨﺎﻗﻠﺔ لجميع مباريات الدوري. بدأت عمليات تطوير القناة ورفع أداؤها لتتصدر قوائم القنوات الرياضية ذات المشاهدة العالية الأداء المتميز، تابعوا مباريات الدوري المصري والدوري الانجليزي اليوم وكل يوم، تردد ﻗﻨﺎﺓ اﻭﻥ ﺳﺒﻮﺭﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ 2018 ﺍﻟﻨﺎﻗﻠﺔ لجميع مباريات الدوري

ومنذ اليوم الأول، أعلن مالكها الجديد أحمد أبو هشيمة عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام» أن القناة ستذيع المباريات مجانا على شاشتها لجميع المتابعين من مصر والوطن العربي ولمدة 3 سنوات، جميع مباريات الدوري الانجليزي وأبطال أوروبا وكأس الاتحاد الانجليزي.

قناة أون سبورت

وجدير بالذكر أن قناة «أون سبورت» تضم مجموعة كبيرة من البرامج، مثل برنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه الكابتن مدحت شلبي، والذي يقدم قبل عرض كل مباراة بساعة، مع الأستوديو التحليلي الذي يحلل المباريات السابقة ويقدم التوقعات للمباراة الحالية، ويقوم بالتحليل أثناء المباراة وفى وقت الاستراحة بين الأشواط، وبرنامج «خاص مع سيف»، يقدمه الإعلامي سيف زاهر، ويذاع من الأحد إلى الخميس، من الساعة السابعة وحتى التاسعة مساء، بالإضافة إلى برنامج «إستاد مصر»، وهو يختص بإذاعة الأستوديوهات التحليلية في أثناء المباريات، ويقوم بتقديمه باقة كبيرة من كبار محللي الرياضة في مصر.

ونجحت القناة في الحصول على حقوق نقل وإذاعة مباريات قناة تشيلسي الرياضية على قناة أون سبورت على الهواء مباشرة، مما زاد البحث عن القناة،وبالتالي زيادة المشاهدة، أضبط جهاز استقبالك على تردد قناة أون سبورت واستمتع برؤية واضحة بنقاء عالي بتقنية HD وSD.

تردد قناة أون سبورت:

القناة التردد الترميز التصحيح

أون سبورتس 10853 27500 5/6

تتميز أون سبورت بالبث الحصري للعديد من المباريات، وجميع مباريات الدوري المصري، بأعلى جودة للصورة، مع الاستوديوهات التحليلية المتميزة لتحليل أداء الفرق واللاعبين قبل وأثناء وبعد كل مباراة.

وتشارك أون سبورت البث الحصري في مباريات الدوري المصري قنوات النيل الرياضية، وقناة «دي إم سي»، والقناة «الثانية» الأرضية، وتبث تلك القنوات جميعها للمباريات مجانا.

تردد قناة اون سبورت ON Sport الجديد :

تردد اون سبورت و اون سبورت “HD” في مصر من خلال تردد واحد على القمر الصناعي نايل سات،

القمر الصناعي نايل سات التردد 10853 الاستقطاب أفقي “h” معدل الترميز 27500 معامل الخطأ 5/6

الخريطة البرامجية الجديدة للقناة أون سبورت

خريطة برامجية جديدة تطلقها قناة أون سبورت بقيادة أسامة الشيخ رئيس قنوات “ON SPORT”، بعد عيد الأضحي، حيث تشمل الخريطة عددا من البرامج الجديدة والتغطيات الخاصة بمياريات الدوري العام.

قناة أون سبورت من القنوات الرياضية المصرية الهامة، التي يتم بثها من خلال القمر الصناعي نايل سات، والتي اهتمت بنقلها للعديد من البطولات الدولية والعالمية والمصرية الرياضية، وتعد القناة ملكا لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة صاحب مجموعة “إعلام المصريين”