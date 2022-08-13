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تردد قناة الشارقة الرياضية Sharjah TV الجديد 2022 على النايل سات

وليد الفقي

احصل على تردد قناة الشارقة الرياضية الجديد على القمر الصناعي النايل سات، وطريقة تركيب تردد الشارقة الرياضية على التلفاز الخاص بك. لمشاهدة كافة البطولات الإماراتية.

تردد قناة الشارقة الرياضية

قناة الشارقة الرياضية تتميز عن غيرها بكونها تقوم بعرض مباريات كرة القدم مباشر الخاصة بالدوري الإماراتي والبطولات التابعة للإمارات. وتحصل على القناة بطريقة مجانية ولا تحتاج إلى دفع رسوم على مشاهدة المباريات.

وتعرض قناة الشارقة مباريات لكرة السلة، وبرامج رياضية تخص كرة القدم وكرة السلة. ومن الجيد أن قناة الشارقة الرياضية sharjah tv تعرض مباريات ودية أوروبية.

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وهذا ما يريده الكثير من المتابعين لكرة القدم، فمثلًا مباراة ودية لنادي ليفربول يتم عرضها على الشارقة الرياضية، يكون هناك إقبال كبير على مشاهدة مباراة مثل هذه.

بالتالي سوف نعرض لك تردد قناة الشارقة الرياضية الجديد مع شرح كيفية ضبط التردد على الرسيفر. ويمكنك مشاهدة تردد قناة الزمالك، وتردد قناة الأهلي.

تردد قناة الشارقة الرياضية

تردد قناة الشارقة الرياضية

إليك الآن تردد قناة الشارقة الرياضية الجديد على النايل سات، وباقي بيانات التردد:

القمر الصناعي نايل سات Nile Sat
تردد القناة 11012
الاستقطاب عمودي ويرمز له ب V
معدل الترميز 27500
معامل تصحيح الخطأ 5/6
ساعات المشاهدة 24 ساعة
مناطق المشاهدة البلدان العربية
جودة القناة 1080 HD

شرح كيف تضبط تردد قناة الشارقة الرياضية على الرسيفر

تردد قناة الشارقة الرياضية Sharjah Sport 2021 الجديد على النايل سات

  1. باستخدام الريموت اضغط على زر Menu أو بالعربية “القائمة”.
  2. سيظهر لك قائمة بها اختيارات، أختبر منها التركيب، أو بالإنجليزية “Options”.
  3. ثم اختر تثبيت، أو ستجدها بالإنجليزية “Installation”.
  4. حدد القمر الصناعي وهو نايل سات Nilesat.
  5. اكتب تردد قناة الشارقة الرياضية المعروض أعلاه.
  6. حدد الاستقطاب، وهو أفقي.
  7. اكتب معدل الترميز الخاص بالقناة وهو 27500.
  8. اضغط على OK.
  9. انتظر قليلًا لحين العثور على القناة، ثم اضغط على حفظ أو save.

وليد الفقي

كاتب محتوى منذ عام 2018، عملي الأساسي مطور مواقع وتطبيقات، ولاعب كرة قدم في نادي ميت خلف، أدرس في كلية التجارة جامعة المنوفية.


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