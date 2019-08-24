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تردد قناة السعودية الرياضية Ksa sport 2019 الناقلة لمباراة الشباب والفتح في بطولة الدوري السعودي

كتب حسين كرازفي آخر تحديث
تردد قناة السعودية الرياضية Ksa sport 2019 الناقلة لمباراة الشباب والفتح في بطولة الدوري السعودي
تردد القناة الرياضية السعودية نايل سات عرب سات

تعتبر قناة السعودية الرياضية من أبرز القنوات الرياضية في دولة المملكة العربية السعودية، وتتميز القناة كونها تضم كوكبة كبيرة من المعلقين والمحللين من أجل الوقوف على كافة الأحداث الرياضية الحاصلة في المملكة، وتقوم القناة بعمل تغطية مستمرة لكافة الاحداث الرياضية ومن بين تلك الأحداث ” بطولة الدوري السعودي للمحترفين ،بطولة كأس ولي العهد السعودي، وبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين” والعديد من البطولات المحلية والعربية، وتقوم القناة بعمل إستديو تحليلي قبل وبعد المباراة من أجل تحليل كافة الأحداث التي حصلت في المباراة التي تقوم القناة السعودية بعمل تغطية مستمرة لها.

بطاقة مباراة الشباب والفتح في بطولة الدروي السعودي للمحترفين

المباراةالقناة الناقلةموعد المباراةملعب المباراة
الشباب × الفتحالسعودية الرياضية 16:50 مساءاً بتوقيت دولة المملكة العربية السعودية
5:50 مساءاً بتوقيت دولة جمهورية مصر العربية
6:50 مساءاً بتوقيت دولة فلسطين		ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية

تردد قناة السعودية الرياضية الناقلة لمباراة الشباب والفتح في بطولة الدوري السعودي

يبحث الكثير من عشاق كرة القدم السعودية عن تردد قناة السعودية الرياضية من أجل متابعة كافة المباريات الرسمية التي تقوم القناة بنقلها بشكل رسمي، ويمكنك عزيزي الزائر من ضبط تردد القناة من خلال الجدول التالي :-

القمر الصناعيالترددالاستقطابمعدل الرمزالتصحيحالقناة
قمر نايل سات1228412149عمودي vأفقي H275005/6KSA SPORTS 1KSA SPORTS 2
عرب سات1214912015أفقي Hعمودي V275005/6KSA SPORTS 1KSA SPORTS 2
ياه سات1241811746عمودي Vأفقي H275005/68/9KSA SPORTS 1KSA SPORTS 2

 

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عن الكاتب

حسين كراز

كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية

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