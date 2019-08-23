يشهد اليوم بداية أولي مباريات الدوري السعودي للموسم الجديد، و سيتم نقلة على قناة السعودية الرياضية 1، وهي القناة الأولي في الوطن العربي التي تعرض مباريات الدوري السعودي، ومباريات المنتخب السعودي الودية، وتعرضها بدقة الــــــ HD، و الـــ FULL HD، ويبحث المواطن العربي عن قناة تعرض مباريات الدوري السعودي وتردداتها، و سوف نعرض لكم جدول تردد القناة لضبتها، لمشاهدة المباراة في كل مكان وبشكل مجاني، ويبدأ اليوم أولي مباريات الدوري السعودي بين النصر و ضمك، وسوف نعرض لكم كل ما يخص المباراة من معلومات و التشكيلة الاساسية لكل فريق .

تردد القناة الناقلة لمباريات الدوري السعودي قناة السعودية الرياضية 1

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح قمر عرب سات SD 12015 عمودي (V) 27500 4/3 قمر عرب سات HD 12149 أفقي (H) 27500 5/6 قمر ايل سات HD 12284 عمودي 27500 5/6 قمر نايل سات SD 12149 أفقي (H) 27500 3/4

بطاقة مباراة النصر و ضمك

المباراة النصر ضد ضمك البطولة الدوري السعودي الجولة الأولي القناة الناقلة السعودية الرياضية الملعب استاد الملك فهد الدولي (ملعب الهلال) . التوقيت 7:00 مساءاً بتوقيت السعودية فلسطين و قطر و الكويت واليمن والبحرين . 6:00 مساءاً بتوقيت مصر و السودان و ليبيا . 8:00 مساءاً بتوقيت الإمارات و سلطنة عمان.

التشكيلة المتوقعة بفريق النصر

تشكية فريق النصر، سوف يدخل مدرب النصر بتشكيلة المعتاد عليها الموسم الماضي، ومن الممكن تغير بعض المراكز وطة المباراة، وسيكون الحارس هو براد جونز و رباعي خط الدفاع المعتاد، وخط الوسط الثلاثي جوليانو فيكتور،أحمد موسى، نور الدين امرابط، وفي الهجوم سيعتمد على عبد الرزاق حمد الله.

براد جونز



عبد الرحمن العبيد – عمر هوساوي – مايكون بيريرا – سلطان الغنام

جوليانو فيكتور،أحمد موسى، نور الدين امرابط

عبد الرزاق حمد الله