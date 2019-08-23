يشهد اليوم بداية أولي مباريات الدوري السعودي للموسم الجديد، و سيتم نقلة على قناة السعودية الرياضية 1، وهي القناة الأولي في الوطن العربي التي تعرض مباريات الدوري السعودي، ومباريات المنتخب السعودي الودية، وتعرضها بدقة الــــــ HD، و الـــ FULL HD، ويبحث المواطن العربي عن قناة تعرض مباريات الدوري السعودي وتردداتها، و سوف نعرض لكم جدول تردد القناة لضبتها، لمشاهدة المباراة في كل مكان وبشكل مجاني، ويبدأ اليوم أولي مباريات الدوري السعودي بين النصر و ضمك، وسوف نعرض لكم كل ما يخص المباراة من معلومات و التشكيلة الاساسية لكل فريق .
تردد القناة الناقلة لمباريات الدوري السعودي قناة السعودية الرياضية 1
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|التصحيح
|قمر عرب سات SD
|12015
|عمودي (V)
|27500
|4/3
|قمر عرب سات HD
|12149
|أفقي (H)
|27500
|5/6
|قمر ايل سات HD
|12284
|عمودي
|27500
|5/6
|قمر نايل سات SD
|12149
|أفقي (H)
|27500
|3/4
بطاقة مباراة النصر و ضمك
|المباراة
|النصر ضد ضمك
|البطولة
|الدوري السعودي الجولة الأولي
|القناة الناقلة
|السعودية الرياضية
|الملعب
|استاد الملك فهد الدولي (ملعب الهلال) .
|التوقيت
| 7:00 مساءاً بتوقيت السعودية فلسطين و قطر و الكويت واليمن والبحرين .
6:00 مساءاً بتوقيت مصر و السودان و ليبيا .
8:00 مساءاً بتوقيت الإمارات و سلطنة عمان.
التشكيلة المتوقعة بفريق النصر
تشكية فريق النصر، سوف يدخل مدرب النصر بتشكيلة المعتاد عليها الموسم الماضي، ومن الممكن تغير بعض المراكز وطة المباراة، وسيكون الحارس هو براد جونز و رباعي خط الدفاع المعتاد، وخط الوسط الثلاثي جوليانو فيكتور،أحمد موسى، نور الدين امرابط، وفي الهجوم سيعتمد على عبد الرزاق حمد الله.
براد جونز
عبد الرحمن العبيد – عمر هوساوي – مايكون بيريرا – سلطان الغنام
جوليانو فيكتور،أحمد موسى، نور الدين امرابط
عبد الرزاق حمد الله
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