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تردد قناة السعودية الرياضية 1 و موعد مباراة النصر و ضمك في الدوري السعودي و التشكيلة المتوقعة

كتب يزن فضل كرازفي آخر تحديث
تردد قناة السعودية الرياضية 1 و موعد مباراة النصر و ضمك في الدوري السعودي و التشكيلة المتوقعة
قناة السعودية الرياضية1

يشهد اليوم بداية أولي مباريات الدوري السعودي للموسم الجديد، و سيتم نقلة على قناة السعودية الرياضية 1، وهي القناة الأولي في الوطن العربي التي تعرض مباريات الدوري السعودي، ومباريات المنتخب السعودي الودية، وتعرضها بدقة الــــــ HD، و الـــ FULL HD، ويبحث المواطن العربي عن قناة تعرض مباريات الدوري السعودي وتردداتها، و سوف نعرض لكم جدول تردد القناة لضبتها، لمشاهدة المباراة في كل مكان وبشكل مجاني، ويبدأ اليوم أولي مباريات الدوري السعودي بين النصر و ضمك، وسوف نعرض لكم كل ما يخص المباراة من معلومات و التشكيلة الاساسية لكل فريق .

تردد القناة الناقلة لمباريات الدوري السعودي قناة السعودية الرياضية 1

القمرالترددالاستقطابالترميزالتصحيح
قمر عرب سات SD12015عمودي (V)275004/3
قمر عرب سات HD12149أفقي (H)275005/6
قمر ايل سات HD12284عمودي275005/6
قمر نايل سات SD12149أفقي (H)275003/4

بطاقة مباراة النصر و ضمك

المباراةالنصر ضد ضمك
البطولةالدوري السعودي الجولة الأولي
القناة الناقلةالسعودية الرياضية
الملعب  استاد الملك فهد الدولي (ملعب الهلال) .
التوقيت 7:00 مساءاً بتوقيت السعودية فلسطين و قطر و الكويت واليمن والبحرين  .

6:00 مساءاً بتوقيت مصر و السودان و ليبيا  .

8:00 مساءاً بتوقيت الإمارات و سلطنة عمان.

التشكيلة المتوقعة بفريق النصر

تشكية فريق النصر، سوف يدخل مدرب النصر بتشكيلة المعتاد عليها الموسم الماضي، ومن الممكن تغير بعض المراكز وطة المباراة، وسيكون الحارس هو براد جونز و رباعي خط الدفاع المعتاد، وخط الوسط الثلاثي جوليانو فيكتور،أحمد موسى، نور الدين امرابط، وفي الهجوم سيعتمد على عبد الرزاق حمد الله.

                                              براد جونز

 عبد الرحمن العبيد – عمر هوساوي – مايكون بيريرا – سلطان الغنام

            جوليانو فيكتور،أحمد موسى، نور الدين امرابط

                                 عبد الرزاق حمد الله

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عن الكاتب

يزن فضل كراز

إسمي يزن من فلسطين عايش في غزة عمري 20 سنة.. طالب جامعي في كلية تكنولوجيا المعلومات تخصص هندسة برمجيات بحب قراءة الروايات وكتابة المقالات وعاشق لكرة القدم

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