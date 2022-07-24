تردد قناة الرابعة العراقية الجديد Al-Rabiaa lraq نايل سات الناقلة لمباراة الكلاسيكو مجاناً

تبرهن قناة الرابعة العراقية دائماً، إنها أحد أفضل القنوات التي تبث على القمر الصناعي نايل سات بجودة Sd و hd، وتمنح للمشاهد العربي إمكانية استقبالها على جميع أنواع أجهزة الاستقبال حتى الرسيفر العادي، ونجحت القناة العراقية في الحصول على حقوق بث عدد من مباريات كرة القدم الودية للأندية ضمن تحضيرات الموسم الكروي الجديد، ومنها ماتش الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة الذي يقام في مدينة فيغاس فجر اليوم الأحد 24 يوليو 2022.

تردد قناة الرابعة العراقية 2022 نايل سات

بات بإمكان المشاهد العربي، ضبط تردد قناة الرابعة العراقية على النايل سات sd من خلال الرسيفر العادي، وذلك في حال كان طبق الاستقبال الخاص بك موجهاً بإتجاه المدار 101 الخاص بالقمر المصري، في الوقت الذي لا يزال تردد القناة على عرب سات مؤقتاً، وغير ثابت، يعمل لفترة ثم يعود للاختفاء مجدداً، وتعتبر قناة Al-Rabiaa lraq من القنوات التي تقدم محتوى ترفيهي متنوع، وحصلت على حقوق نقل مجموعة من مباريات تصفيات وكاس أسيا، وبدأت في صنع جمهور رياضي خاص بها.

تردد Al-Rabiaa lraq الجديد

يًُثبت قناة الرابعة العراقية على رسيفرك من خلال مجموعة من الخطوات، التي يمكنك القيام بها بشكل يدوي، في حال لم يظهر ترددها في البحث الآلي، سنوضح لكم:

-توجيه طبق الاستقبال ناحية النايل سات في حال لم يكون موجهاً من قبل.

-فتح الرسيفر الخاص بك.

-الذهاب إلى التركيبات ثم ادخال الرقم السري.

-التوجه إلى (الأقمار الصناعية).

-اختر (نايل سات) من قائمة الأقمار الموجودة.

-أضف تردد قناة الرابعة العراقية الجديد SD أو HD بشكل سليم (سنضعه بالفقرة القادمة).

-اضغط على (بحث) بعد لحظات سيظهر أمامك (حفظ) أضغط عليها.

وبتلك الخطوات السهلة والبسيطة تكون قد حصلت على تردد قناة الرابعة العراقية الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم في الكلاسيكو الودي.

تردد القناة 11334 H 27500

موعد مباراة الكلاسيكو

ينطلق توقيت مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الساعة السادسة بتوقيت الرياض فجر اليوم الأحد، وستكون المواجهة المرتقبة منقولة عبر قناة الرابعة العراقية بتعليق عربي.