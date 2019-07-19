تردد قناة الأهلي 2019 على النايل سات الناقلة لمباراة الأهلي والبلاستك اليوم

تردد قناة الأهلي على القمر الصناعي نايل سات هو مايشغل جماهير النادي الأهلي من كل حدب وصوب من أجل متابعة اخبار النادي الأهلي عن كثب في كافة الألعاب الرياضية، كما أن القناة تقوم بإذاعة مباريات كرة القدم التاريخية للنادي الأهلي في كافة البطولات، بالإضافة لاستضافتها للاعبي النادي الأهلي، وإذاعة مباريات الأهلي الودية عبر شاشة القناة.

وتقوم قناة النادي الأهلي والمسماه باسم ALAhly TV بنقل كافة الأخبار والفاعليات التي تهم النادي الأهلي، حيث تقوم القناة بشكل يومي بنقل أخبار النادي، بجانب نقلها لبعض مباريات النادي التاريخية، ومباريات الناشئين، وتدريبات النادي الأهلي، لذا فإن القناة تعد هي الوجهة الأولى لجماهير وعشاق الأهلي حال معرفتهم كل جديد عن ناديهم المفضل في مختلف الألعاب والمسابقات.

تردد قناة الأهلي على النايل سات

ويمكن للسادة المشاهدين الراغبين في متابعة شاشة قناة الأهلي والتي تبث من خلال القمر الصناعي النايل سات بشكل مجاني وبدون تشفير من خلال تردد قناة الأهلي التالي:

القمر الصناعي التردد معدل الترميز معامل تصويب الخطأ نايل سات 12340 (H) 27500 4/3

مباراة الأهلي والبلاستيك اليوم

ويخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مساء اليوم آخر مبارياته الودية قبل استئناف المباريات المتبقية من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وسيواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي فريق البلاستيك في مباراة ودية تقام على ملعب ستاد التيتش بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، وقد أعلنت قناة الأهلي عن نقلها للمباراة عبر شاشتها بشكل مباشر من أجل أن يتابع المباراة جماهير النادي الأهلي.