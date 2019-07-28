استقبال تردد قناة أون سبورت ON SPORT HD على النايل سات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك في الدوري المصري

سنتعرف من خلال تلك المقالة على تردد قناة أون سبورت على القمر الصناعي نايل سات الناقلة للدوري المصري، هذه القناة التي معتادة أن تنقل مباريات منتخب مصر في تصفيات كاس العالم، ومباريات الدوري المصري وكاس مصر، وكل ما يخص كرة القدم المصرية التي لديها كامل حقوقها، لتصبح في خلال عام واحد فقط القناة المصرية الأنجح والأكثر مشاهدة بين جميع القنوات الأخري في مصر خلال تلك الفترة الصغيرة.

قناة ON SPORT هي قناة تتبع باقة قنوات “أون” ويمتلكها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، القناة لديها الحقوق الكاملة الآن لمباريات المنتخب المصري الودية بالإضافة إلي المباريات التي تلعب داخل مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا، والتي سيكون أخرها مباراة مصر والكونغو، كما أن القناة حاصلة على حقوق الدوري المصري وكاس مصر وبعض قنوات الفرق الأجنبية كتشيلسي وروما ولاتسيو ومانشستر سيتي.

قناة أون سبورت بها العديد من مقدمي البرامج وأشهرهم مدحت شلبي الذي يقدم البرنامج الرئيسي بالقناة مساء الأنوار، بالإضافة إلي سيف زاهر الذي يقدم برنامج يحمل أسمه “خاص مع سيف زاهر”، والعديد من الشباب كان لهم دور في تلك القناة مثل الثلاثي أحمد عز وكريم سعيد وكريم رمزي الذين يقدمون برنامج العين الثالثة، ومحمد المحمودي المتخصص في كرة القدم الأوروبية والإيطالية تحديداً، وباقة كبيرة من ألمع المحللين وأشهرهم ميدو وحازم أمام وعلي ماهر وطه إسماعيل ومحمد فضل ومجمد أبو العلا.

تردد قناة ON SPORT

قناة أون سبورت العادية وقناة أون سبورت بجودة بث HD يبثون على نفس التردد وهو 10853 (H) ومعامل الترميز: 27500 معدل تصحيح الخطأ: 5/6.