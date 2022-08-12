تردد قناة أون تايم سبورت On Time Sports الجديد 2022 على النايل سات

نعرض لك تردد قناة أون سبورت On Sport الجديد 2022 على القمر الصناعي نايل سات، وشرح كيف تقوم بضبط تردد أون سبورت على التلفاز.

تردد أون سبورت هو من الأمور الأكثر بحثًا على الإنترنت، وذلك لأنها من أهم القنوات التي تعرض مباريات كرة القدم مباشر، وبدون تشفير.

حيث أنها تعرض مباريات الدوري المصري الممتاز مباشر مجانًا، وتعرض الاستوديو التحليلي لجميع مباريات الدوري. ومن أشهر المحللين على القناة، كابتن مدحت شلبي، وسيف زاهر، وحازم إمام، وعماد متعب، والكثير من المحللين الآخرين.

وقد كانت قناة أون سبورت عرضت بث لمباريات المنتخب المصري، ومنها مباراة مصر وكوريا الجنوبية الودية. ومباراة مصر وأثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا الماضية.

وبالتالي سوف تعرض لك تردد أون سبورت في هذه المقالة، وطريقة تركيب التردد على التلفاز الخاص بك لتتمتع بمشاهدة مباريات فريقك المفضل.

يمكنك مشاهدة تردد قناة الأهلي، وتردد قناة الزمالك.

قناة أون سبورت

قناة أون سبورت هي قناة تليفزيونية فضائية رياضية، تنشر بث مباشر لمباريات كرة القدم في بطولات مختلفة، وتنشر ملخصات مباريات، وتحليل مباريات، وإعادة مباريات كرة قدم قديمة وحديثة، وبرامج رياضية.

وأيضًا تنشر أون سبوت محتوى رياضات أخرى، مثل، كرة السلة وكرة اليد والتنس وغيرها من الرياضات الأخرى.

تم تغيير اسم قناة أون سبورت في عام 2020 إلى الاسم الجديد الحالي وهو “أون تايم سبورت” On Time Sports، وأصبح الآن يوجد أكثر من قناة تابعة لأون تايم سبورت، وهي:

أون تايم سبورتس أون تايم سبورتس 2 أون تايم سبورتس 3

ويوجد قنوات أخرى تابعة لمجموعة قنوات On، وهي أون دراما وقناة ON، وأون لايف، وأون سبوتر أف إم، وقناة تايم سبورت الأرضية.

بالتالي “أون سبورت” هو اسم قديم، والجديد هو “أون تايم سبورت”، كذلك تم تغيير شعار قنوات أون سبورت، ومن قترة التغيير في القناة، أصبحت تنشر أون سبورت مباريات الدوري المصري بجودة عالية.

تردد قناة أون تايم سبورت HD On Time Sports

هنا تردد أون سبورت أو أون تايم سبورت HD الجديد 2022 على القمر الصناعي نايل سات:

القمر الصناعي النايل سات NileSat تردد القناة 11681 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6 جودة القناة HD

تردد أون سبورت 2 – On Time Sports 2

هنا تردد قناة أون تايم سبورت الثانية، على قمر نايلسات:

القمر الصناعي نايل سات Nile Sat التردد 12303 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6 جودة البث HD ساعات البث 24 ساعة

تردد أون سبورت 3 – On Time sports 3

هنا تردد قناة أون تايم سبورتس الثالثة على النايل سات:

القمر الصناعي نايل سات تردد القناة 12303 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6 الجودة HD

كيفية تركيب تردد أون سبورت على التلفاز؟