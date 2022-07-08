تردد قناة أون تايم سبورت 1 و 2 2022 الجديد ON TIME SPORTS

أون تايم سبورت هي مجموعة قنوات متميزة للغايه ويمكن ضبط تردد قناة أون تايم سبورت 1 و 2 2022 حيث تعرض محتوى مناسب ورياضي يتطلع إليه كافة عشاق الكرة في جميع أنحاء العالم وكل متابعي الأندية يرغبون في تحميل ترددات هذه القناة من أجل المتابعة اليومية والاطلاع على كافة المباريات الحصرية بجودة عالية بصوت مميز على هذه القنوات.

تردد قناة أون تايم سبورت 1 و 2 2022

وتتمتع قناة اون تايم سبورت بشعبية عالية جداً لأنها من أهم القنوات التي تقدم محتوى رياضي ذو جودة وكفاءة عالية وهي من القنوات المفضلة لمحبي كرة القدم فهذه القناة لا تعرض فقط مباريات الدوري المصري، إنما تقوم بعرض لكافة البطولات والمباريات سواء العربية أو العالمية لذلك يحرص على متابعتها عشاق كرة القدم خاصة من جماهير فريقي الأهلي والزمالك ومتابعي منتخب مصر.

تردد قناة أون تايم سبورت 1 الجديد 2022

وتمتلك القناة صفحة رسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وأيضا موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وتنقل القناة جميع الأحداث الرياضية على الهواء مباشره، تذيع العديد من مباريات كرة القدم وكرة الطائرة وكرة اليد والاسكواش وغيرها من الألعاب.

مميزات قنوات اون تايم سبورت

من السهل ضبط الاستقبال على التردد الجديد مجانا.

لها الكثير من المتابعين.

تقوم بعرض المحتوى بصورة مجانية دون اشتراكات سواء سنوية أو شهرية.

أهم ما يميز تلك القناة هي محتواها المميز ثم أن القناة من القنوات المفتوحة التي تعمل على مدار اليوم دون حدوث أي انقطاع أو أي فواصل.

تردد قناة أون سبورت on sport 1

ويمكن لكافة الجماهير المصرية والعربية من عشاق الساحرة المستديرة ومتابعي الرياضة ضبط تردد قناة “ON Time Sports 1 HD” المفتوحة على القمر الصناعي النايل سات، التي يمكن استقبالها على التردد التالي:

تردد القناة: 11861.

الاستقطاب: رأسي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة أون تايم سبورت 2 على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

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