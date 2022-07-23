اضبط تردد قناة أون تايم سبورت on time sport الناقلة لمباراة الأهلي والجونة

يبحث الآلاف من جمهور كرة القدم المصرية والعربية عن تردد قناة أون تايم سبورت على محركات البحث ومواقع التواصل الإجتماعي، وتملك القناة حقوق بث مباريات الدوري المصري الممتاز وكأس مصر حيث بث منذ يومين مباراة القمة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، وتغطي القناة كافة أخبار كرة القدم المصرية والعربية حيث لها العديد من البرامج الرياضية التي تحلل أداء فرق الدوري وستوديو تحليلي يضم العديد من أفضل لاعبي كرة القدم، وستبث القناة غداً مباراة نادي الأهلي أمام نادي الجونة ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز في مباراة هامة ينتظرها جمهور الفريقين حيث يسعى كلاً منهما إللى الفوز بالمباراة والحصول على الثلاث نقاط لتحسين ترتيبه بالدوري، ويُمكنكم معرفة تردد قناة on time sport عبر هذه المقالة على موقعنا نجوم مصرية، فتابعونا.

تردد قناة أون تايم سبورت

تتمتع قناة أون تايم سبورت بصورة وصوت مميز بجانب ضمها لأبرز المحللين والمعلقين الرياضين الذين لهم شعبية كبيرة بين الجمهور، يسألنا الآلاف من زوارنا الكرام عن كيفية ضبط تردد قناة أون تايم سبورت حتى يتمكنوا من متابعة مباريات الدوري المصري الممتاز، ونوضح لكم الآن جدول تفصيلي بتردد القناة بالتفصيل كالتالي:

القمر نايل سات التردد 12305 الإستقطاب أفقي معدل الترميز 27500

القمر نايل سات التردد 12303 الإستقطاب أفقي معدل الترميز 27500

مباراة الأهلي والجونة

تنتظر جماهير كرة القدم المصرية وجماهير فريقي الأهلي والجونة المباراة المرتقبة حيث تُعد هذه المباراة من أهم المباريات للنادي الاهلي الذي يبحث عن الثلاث نقاط خاصة بعد هزيمته أمام غريمه نادي الزمالك والتي انتهت بفوز الزمالك بنتيجة هدفين مقابل هدف، ومن المقرر إقامتها غداً الأحد الموافق الرابع والعشرين من يوليو، ونوضح لكم بطاقة تفصيلية للمباراة كالتالي:

المباراة الأهلي والجونة الموعد الأحد 24 يوليو الساعة 6:30م بتوقيت مصر و 7:60م بتوقيت السعودية الملعب ملعب الإنتاج الحربي القنوات الناقلة أون تايم سبورت

يُمكنكم التواصل معنا على موقعنا نجوم مصرية والسؤال عن أي استفسار، اتركوا أسئلتكم بالتعليقات وسنجيب عليها