تردد قناة أرينا سبورت Arena Sport 2019 المجانية الناقلة لمباريات البطولات العالمية والأوروبية

تردد قناة أرينا سبورت Arena Sport 2018 يكثر عنه البحث على جوجل، لأنها تنقل الكثير من البطولات العالمية الهامة مجاناً، مثل دورى أبطال أوروبا، ودورى أبطال أفريقيا، والعديد من الدوريات الأوروبية الكبري، مثل الدوري الانجليزي، والدورى الأسبانى، والدورى الفرنسي، غيرها من البطولات الشهيرة، وهو يوفر على المشجعين، عناء الاشتراك فى القنوات الرياضية المشفرة المختلفة، ويتمكن المشاهد البسيط، من متابعة كافة البطولات، ومتابعة نجوم الكرة العالمية، من مختلف دول العالم، و تنقل قنوات ارينا سبورت الرياضية مباريات كرة القدم فى كأس الأمم الأفريقية 2016 المقامة حالياً فى مصر و بشكل مفتوح.

اقرأ أيضا

قنوات الرياضية السعودية KSA SPORTS و تردد قناة دوري بلس dawri plus الناقلة لمباريات الدورى السعودى

تردد قناة بي ان سبورت Bein sports HD ..أخبار الدوري الإسباني

تردد قناة EBC الاثيوبية الجديد على النايل سات الناقلة لدوري ابطال افريقيا

تردد قناة بي ان سبورت Bein Sport الناقلة لمباريات الدورى الانجليزى

تردد قنوات ارينا سبورت Arena Sport

على القمر الصناعي يوتلسات 16 – Eutelsat 16

ويتواجد هذا القمر على الموقع المداري 16 درجة شرق، وهو قريب جداً من القمر الأوروبي هوتبيرد ويمكن ضبط القنوات عن طريق أى طبق صغير، وسيتم استقبالها فى مصر وشمال أفريقيا بكل سهولة، وهى تعمل بنظام فائق الجودة HD.

التردد: 11678 – H 30000.

التردد: 11512 – H 30000 .

التردد: 11595 – H 30000 .

على القمر الصناعي هيلاس سات – Hellas Sat

وهذا القمر يتواجد على الموقع المداري 39 درجة شرق، وهو يمكن استقباله فى مصر وشمال أفريقيا، عن طريق طبق صغير، والقنوات تعمل بنظام الشيرنج وتبث بالنظام العادي.

على التردد 11135 V والترميز 30000 .

بدأت مباراة ليفربول وليستر سيتى والنتيجة فى الشوط الاول 1/0 لصالح ليفربول

المباراة انتهت 2/1 لصالح ليفربول ضد ليستر سيتى

انتهت مباراة تشيلسي و بورنموث 2/0 لصالح فريق تشيلسي.

مباراة إنجلترا واسبانيا سوف تقام على ملعب ويمبلى تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:45 بتوقيت مدينة مكة المكرمة.

جدول مباريات محمد صلاح فى الدورى الانجليزى.. موعد مباراة ليفربول القادمة ضد توتنهام والقنوات الناقلة

تقام اليوم مباراة فرنسا وهولندا فى دورى الامم الاوروبية.

اليوم الجمعة 14 سبتمبر مباراة الاهلى وحوريا الغينى انتهت بالتعادل السلبى.

تبدأ اليوم السبت 15 سبتمبر الجولة الخامسة من مباريات الدورى الانجليزى

توتنهام مع ليفربول انتهت بفوز ليفربول 2/1

مباراة ريال مدريد واتلتيك بلباو والنتيجة 0/1 لصالح اتلتيك بلباو

يوم الثلاثاء سوف تنطلق مباريات دورى أبطال أوروبا. بعدة لقاءات هامة

تردد القنوات المفتوحة الناقلة مجاناً لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان فى دورى أبطال أوروبا

مباراة برشلونة مع بى اس ف ايندهوفن النتيجة 0/4 للبارشا أحرز ميسى هاريك

مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان.انتهت 3/2 لصالح ليفربول

سوف تُقام اليوم الاربعاء 19 سبتمبر مباراة ريال مدريد وروما

تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء

مباراة ليفربول وتشيلسى اليوم السبت 30 سبتمبر 2018 فى الدورى الانجليزى لكرة القدم

تقام اليوم الجولة الثانية من مباريات دورى أبطال أوروبا حيث تقام مباراة ريال مدريد وسيسكا وموسكو ومباراة يوفنتوس وبونج بويز السويسرى.

مباراة ليفربول و نابولى الساعة التاسعة مساء

مبارايات الدورى الانجليزى تقام اليوم الاحد 7 أكتوبر 2018 حيث أقيمت مباراة الأرسنال وفولهام والذى فاز 5/1

كما تقام أيضا مباراة ليفربول ومانشستر سيتى

اليوم السبت 20 أكتوبر سوف تقام عدد من مباريات الجولة التاسعة للدورى الانجليزى حيث تقام مباراة تشيلسى ومانشتر يونايتد، ومباراة مانشستر سيتى وبيرنلى.

مباراة الاهلى والترجى فى ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا سوف يتم بثها بشكل مجانى وستكون المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية.

بعد نصف ساعة ستقام مباراة الاهلى والترجى

مباراة الترجى والاهلى فى تونس فى اياب نهائى دورى أبطال أفريقيا، ستقام الجمعة فى تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

نتيجة الشوط الاول بين الفريقين تقدم الترجى بهدف

مباراة مصر و تونس سوف تذاع مجاناً على قنوات بى ان سبورت

مباراة روما الايطالى و ريال مدريد الأسبانى فى دورى أبطال أوروبا دورى المجموعات

سوف تلتقون الليلة مع مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان الفرنسى فى دورى أبطال أوروبا

تنقل هذه القناة المفتوحة بصفة اساسية مباريات دورى أبطال أوروبا لكرة القدم، وبعض الدوريات الأوروبية

مباريات الدورى الانجليزى لكرة القدم الاسبوع التاسع عشر اليوم الاربعاء 26 ديسمبر

مباراة القمة فى الدورى الانجليزى بين ليفربول و مانشستر سيتى فى الدورى الانجليزى لكرة القدم

مباراة ليفربول و ليستر سيتى اليوم فى الدورى الانجليزى

قنوات ارينا سبورت تنقل مباريات دورى أبطال أفريقيا كما تنقل بعض مباريات دورى الليجا الأسبانى مثل مباريات ريال مدريد و برشلونة.

قنوات ارينا سبورت تنقل العديد من مباريات دورى أبطال أفريقيا كما تنقل مباريات دورى أبطال أوروبا

الثلاثاء 25 يونيو 2019 سوف تنقل قنوات بى ان سبورت الرياضية و قنوات ارينا الرياضية مباريات كأس أمم أفريقيا حيث ستقوم بنقل مباراة الكاميرون و غينيا بيساو و أيضا مباراة غانا و بنين.

← إقرأ أيضاً: