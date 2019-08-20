اضبط الآن تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 HD اتش دي على كافة الأقمار الصناعية | أحدث ترددات 2019

تردد قناة ابوظبي الرياضية 1، يبحث عنها كثير من عشاق كرة القدم حول العالم بشكل عام والعالم العربي وبشكل خاص، فكما عودناكم دائمًا متابعي موقع نجوم مصرية على تنزيل الترددات الجديدة الخاصة بالقنوات الرياضية العربية والأجنبية، ومنها تردد قناة ابوظبي الرياضية 1 والتي تتيح لك مشاهدة المباريات بشكل مجاني كامل دون الحاجة إلي دفع رسوم مقابل الخدمة، حيث تختلف سياسة القنوات العربية من دولة إلي أخرى، لذلك تكون مشاهدة المباريات المهمة مقتصرة علي بعض القنوات فقط ومن ضمنها قناة أبوظبي الرياضية 1.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 على كل الأقمار الصناعية

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 على جميع الأقمار الصناعية، ستقدمه لمتابعينا في هذا الجدول القادم.

القمر الصناعي التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ القطبية النايل سات 12467 27500 2/3 (h) النايل سات 12226 27500 3/4 (h) عرب سات 11804 27500 3/4 (h) هوت بيرد 11747 27500 3/4 (h) ياه سات 11938 27500 5/6 (h)

تردد قناة أبو ظبي HD اتش دي

تردد قناة ابوظبي الرياضية 1

القناة تردد القناة القمر الصناعي القطبية الترميز ابوظبي الرياضية HD1 12467 نايل سات H 27500 ابوظبي الرياضية HD2 12467 نايل سات H 27500 ابوظبي الرياضية 12226 نايل سات H 27500 ابوظبي الرياضية 12226 نايل سات H 27500 وبعد الحصول على تردد قناة أبو ظبي لم يتبق لمتابعينا سوى ضبط واستقبال تردد قناة ابوظبي الرياضية كما سبق توضيحه للتمتع بمشاهدة أقوى مباريات الأندية العربية.

تردد قناة ابوظبي الرياضية 1

وتعد مجموعة قنوات أبو ظبي واحدة من أشهر القنوات الرياضية الموجودة علي ساحة الرياضة الإماراتية والعربية ,وتقوم ببث المحتوي التي تقدمه مباشرة من داخل الإمارات العربية المتحدة، بصورة عالية الجودة وصوت جيد ونقي، فضلا عن أنها تبث محتواها بشكل مجاني، وهذه ميزة لا تتوفر في جميع القنوات، لذلك تعد مجموعة قنوات أبوظبي أولي القنوات التي تستحوذ علي نسب مشاهدات عالية جدا في الوطن العربي مما جعلها في مقدمة القنوات الفضائية في الخليج والوطن العربي.

مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية المفتوحة والمشفرة

تشمل مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية المفتوحة والمشفرة.

قناة أبو ظبي الرياضية 1

قناة أبو ظبي الرياضية 2

قناة أبو ظبي الرياضية إكسترا

قناة أبو ظبي الرياضية 1 وHD 1

قناة أبو ظبي الرياضية 2 و HD 2

قناة أبو ظبي الرياضية 3 و HD 3

قناة أبو ظبي الرياضية 4 و HD 4

قناة أبو ظبي الرياضية 5 و HD 5

قناة أبو ظبي الرياضية 6 و HD 6

قناة أبو ظبي الرياضية 7 و HD 7

ترددات مجموعة قنوات أبوظبي الإماراتية

القناة القمر التردد معدل الترميز – FEC قنوات أبو ظبي الرياضية المفتوحة نايل سات 12226 (h) 27500 – 3/4 قنوات أبو ظبي الرياضية المشفرة نايل سات 12467 (h) 27500 – 2/3 أبو ظبي الرياضية 1و2و3 عرب سات 11804 (h) 27500 – 5/6 قناة أبو ظبي الرياضية 5 نايل سات 12092 (v) 27500 – 5/6 أبوظبي الرياضية HD 7 نايل سات 12092 (v) 27500 – 5/6 أبوظبي الرياضية HD 5 نايل سات 12092 (v) 27500 – 5/6

البطولات التي تبثها مجموعه قنوات ابوظبي

تعد قنوات أبوظبي الرياضية من القنوات التي تبث محتواها بشكل مجاني، وتتعدد البطولات التي تبثها مجموعة أبوظبي، تأتي في مقدمتها البطولة العربية للأندية الأبطال والتي تخطف أنظار كثيرين من المتابعين في أرجاء الوطن العربي كله، كما تنقل أيضا الدوري الإماراتي وكأس أمير الدولة وغيرها ,كما قامت مجموعة قنوات أبوظبي ببث تصفيات الأمم الأوروبية المؤهلة لكأس العالم الماضية بروسيا.