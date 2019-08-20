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اضبط الآن تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 HD اتش دي على كافة الأقمار الصناعية | أحدث ترددات 2019

كتب عبد الله محمدفي آخر تحديث
اضبط الآن تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 HD اتش دي على كافة الأقمار الصناعية | أحدث ترددات 2019
تردد قناة أبو ظبي الرياضة 1

تردد قناة ابوظبي الرياضية 1، يبحث عنها كثير من عشاق كرة القدم حول العالم بشكل عام والعالم العربي وبشكل خاص، فكما عودناكم دائمًا متابعي موقع نجوم مصرية على تنزيل الترددات الجديدة الخاصة بالقنوات الرياضية العربية والأجنبية، ومنها تردد قناة ابوظبي الرياضية 1 والتي تتيح لك مشاهدة المباريات بشكل مجاني كامل دون الحاجة إلي دفع رسوم مقابل الخدمة، حيث تختلف سياسة القنوات العربية من دولة إلي أخرى، لذلك تكون مشاهدة المباريات المهمة مقتصرة علي بعض القنوات فقط ومن ضمنها قناة أبوظبي الرياضية 1.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 على كل الأقمار الصناعية

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 على جميع الأقمار الصناعية، ستقدمه لمتابعينا في هذا الجدول القادم.

القمر الصناعيالترددمعدل الترميزمعامل تصحيح الخطأالقطبية
النايل سات12467275002/3(h)
النايل سات12226275003/4(h)
عرب سات11804275003/4(h)
هوت بيرد11747275003/4(h)
ياه سات11938275005/6(h)

تردد قناة أبو ظبي HD اتش دي

تردد قناة ابوظبي الرياضية 1

القناةتردد القناةالقمر الصناعيالقطبيةالترميز
ابوظبي الرياضية HD112467نايل ساتH27500
ابوظبي الرياضية HD212467نايل ساتH27500
ابوظبي الرياضية12226نايل ساتH27500
ابوظبي الرياضية12226نايل ساتH27500

وبعد الحصول على تردد قناة أبو ظبي لم يتبق لمتابعينا سوى ضبط واستقبال تردد قناة ابوظبي الرياضية كما سبق توضيحه للتمتع بمشاهدة أقوى مباريات الأندية العربية.

تردد قناة ابوظبي الرياضية 1

وتعد مجموعة قنوات أبو ظبي واحدة من أشهر القنوات الرياضية الموجودة علي ساحة الرياضة الإماراتية والعربية ,وتقوم ببث المحتوي التي تقدمه مباشرة من داخل الإمارات العربية المتحدة، بصورة عالية الجودة وصوت جيد ونقي، فضلا عن أنها تبث محتواها بشكل مجاني، وهذه ميزة لا تتوفر في جميع القنوات، لذلك تعد مجموعة قنوات أبوظبي أولي القنوات التي تستحوذ علي نسب مشاهدات عالية جدا في الوطن العربي مما جعلها في مقدمة القنوات الفضائية في الخليج والوطن العربي.

 

ترددات قناة أبو ظبي الرياضية
ترددات قناة أبو ظبي الرياضية

 

مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية المفتوحة والمشفرة

تشمل مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية المفتوحة والمشفرة.

  • قناة أبو ظبي الرياضية 1
  • قناة أبو ظبي الرياضية 2
  • قناة أبو ظبي الرياضية إكسترا
  • قناة أبو ظبي الرياضية 1 وHD 1
  • قناة أبو ظبي الرياضية 2 و HD 2
  • قناة أبو ظبي الرياضية 3 و HD 3
  • قناة أبو ظبي الرياضية 4 و HD 4
  • قناة أبو ظبي الرياضية 5 و HD 5
  • قناة أبو ظبي الرياضية 6 و HD 6
  • قناة أبو ظبي الرياضية 7 و HD 7

ترددات مجموعة قنوات أبوظبي الإماراتية

القناة

القمر

التردد

معدل الترميز – FEC

قنوات أبو ظبي الرياضية المفتوحةنايل سات12226 (h)27500 – 3/4
قنوات أبو ظبي الرياضية المشفرةنايل سات12467 (h)27500 – 2/3
أبو ظبي الرياضية 1و2و3عرب سات11804 (h)27500 – 5/6
قناة أبو ظبي الرياضية 5نايل سات12092 (v)27500 – 5/6
أبوظبي الرياضية HD 7نايل سات12092 (v)27500 – 5/6
أبوظبي الرياضية HD 5نايل سات12092 (v)27500 – 5/6

البطولات التي تبثها مجموعه قنوات ابوظبي

تعد قنوات أبوظبي الرياضية من القنوات التي تبث محتواها بشكل مجاني، وتتعدد البطولات التي تبثها مجموعة أبوظبي، تأتي في مقدمتها البطولة العربية للأندية الأبطال والتي تخطف أنظار كثيرين من المتابعين في أرجاء الوطن العربي كله، كما تنقل أيضا الدوري الإماراتي وكأس أمير الدولة وغيرها ,كما قامت مجموعة قنوات أبوظبي ببث تصفيات الأمم الأوروبية المؤهلة لكأس العالم الماضية بروسيا.

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عن الكاتب

عبد الله محمد

صحفي و مراسل تلفزيوني، مواليد 1993، باحث في مرحلة الماجستير تخصص علاقات عامة، حاصل علي بكالوريوس إعلام من جامعة الأزهر، من هواياتي المفضة القراءة والإلقاء وبالطبع الكتابة.

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