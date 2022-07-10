يشغل تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2022 Abu Dhabi Sport HD الناقلة للدوري الإيطالي في الموسم الجديد حيزًا كبيرًا من اهتمام محبي وعشاق الساحرة المستديرة في جميع أنحاء الوطن العربي، لما تتمتع به هذه الشبكة من احترافية وجودة منقطعة النظير من حيث تغطية ومتابعة أهم المناسبات.

وسبق أن أعلن لورنزو كاسيني رئيس رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم “سيريا آي” عن حصول مجموعة قنوات أبوظبي الرياضية الإماراتية على حقوق البث التلفزيوني لمباريات الكالتشيو في المنطقة العربية والشرق الأوسط وإفريقيا، خلال المواسم الثلاثة المقبلة مقابل مبلغ ضخم يصل إلى 79 مليون يورو مقسمة على المدة بالكامل.

وأشار لورنزو كاسيني إلى أن الأموال المختصة بالنقل التلفزيوني لمباريات الدوري الإيطالي سوف يتم تحصيلها وفقاً للتالي:

23 مليون دولار في الموسم الأول.

25 مليون دولار في الموسم الثاني.

31 مليون دولار بالموسم الثالث.

وتشير التقارير الصحفية الإيطالية إلى أنه من الممكن أن ترتفع تلك العائدات الى 20 مليون دولار أخرى وفق دراسات تم الاستعانة بها تتعلق بأرباح التسويق والمعلنين.

رحيم سترلينج ينتقل من مانشستر سيتي إلى تشيلسي بعقد مدته 5 سنوات مع خيار التمديد 12 شهراً في صفقة تبلغ قيمتها 47.5 مليون إسترليني

اللاعب سينضم إلى البلوز في جولة الفريق التحضيرية بالولايات المتحدة بعد إنهاء الفحص الطبي وإجراءات التعاقد ذي أثليتيك pic.twitter.com/tmVEOeK7kR — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) July 10, 2022

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2022 Abu Dhabi Sport HD

تردد قناة أبو ظبي سبورت SD

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: SD 12226

معامل الاستقطاب: عمودي (v).

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

معادل الترميز: 27500

تردد قناة أبو ظبي سبورت SD 2

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12226

معامل الاستقطاب: عمودي (v)

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معامل الترميز: 27500

تردد قناة أبو ظبي سبورت HD

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12467

معامل الاستقطاب: أفقي (h).

معادل تصحيح الخطأ 2/3

معادل الترميز 27500

تردد قناة أبو ظبي سبورت HD 2

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12467

معامل الاستقطاب: أفقي (h).

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معامل الترميز: 27500

تردد قناة أبوظبي الرياضية على عرب سات

ABU DHABI SPORTS 1/2/3

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11804

معامل الاستقطاب: أفقي (h)

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معادل الترميز: 27500

لاعب منتخبنا الأول للجودو نوجزاري تاتالا يفوز ببرونزية وزن تحت 81 كغم في بطولة المجر غراند سلام للجودو الكبرى التي أقيمت في العاصمة بودابست نال بطلنا الميدالية في وزن خفيف المتوسط الذي ضم 46 لاعباً من أبرز المصنفين في العالم pic.twitter.com/NjmzEg4160 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) July 10, 2022

أهم معلقين قنوات أبوظبي الرياضية Abu Dhabi Sport HD 2022

تمتلك مجموعة قنوات أبوظبي الإماراتية الرياضية باقة من أهم وأشهر المعلقين على مستوى الوطن العربي، وأبرزهم: (محمد الشماسي – فارس عوض – أحمد الحوسني – محمد حسين – على سعيد الكعبي).