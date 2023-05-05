تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز في السوبر

انقلبت الأمور رأسا على عقب خلال الساعات القليلة الماضية فيما يخص مباراة السوبر المصري التي كان من المقرر إقامتها بين فريقي الأهلي والزمالك.

وتغير المشهد تمامًا بعد اعتذار نادي الزمالك عن خوض المباراة وموافقة فريق بيراميدز على المشاركة بدلًا من الزمالك بصفته وصيف بطولتي الدوري الممتاز وكأس مصر.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1

ويبحث محبي ومتابعي النادي الأهلي حاليًا عن كيفية مشاهدة مباراة السوبر المصري في الإمارات وبشكل خاص عن تردد قناة أبو ظبي الرياضية التي ستقوم بإذاعة وبث المباراة.

وتستعرض عزيزي القارئ «نجوم مصرية» لك خلال السطور التالية أحدث ترددات قناة أبو ظبي الرياضية 1 على النايل سات وعدد من الأقمار الصناعية.

تردد AD Sport على النايل سات

التردد: 11804

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معلق مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر

يقوم بالتعليق الصوتي على مباراة الأهلي وبيراميدز عبر شاشة أبو ظبي الرياضية المعلق الرياضي الإماراتي عامر عبد الله والمصري عصام عبده، كما يقوم بالتعليق عبر شاشة أون تايم سبورت كلا من مدحت شلبي ومحمد البوشي.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد بيراميدز