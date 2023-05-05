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تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز في السوبر

دينا سليمان

انقلبت الأمور رأسا على عقب خلال الساعات القليلة الماضية فيما يخص مباراة السوبر المصري التي كان من المقرر إقامتها بين فريقي الأهلي والزمالك.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1

وتغير المشهد تمامًا بعد اعتذار نادي الزمالك عن خوض المباراة وموافقة فريق بيراميدز على المشاركة بدلًا من الزمالك بصفته وصيف بطولتي الدوري الممتاز وكأس مصر.

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تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1

ويبحث محبي ومتابعي النادي الأهلي حاليًا عن كيفية مشاهدة مباراة السوبر المصري في الإمارات وبشكل خاص عن تردد قناة أبو ظبي الرياضية التي ستقوم بإذاعة وبث المباراة.

وتستعرض عزيزي القارئ «نجوم مصرية» لك خلال السطور التالية أحدث ترددات قناة أبو ظبي الرياضية 1 على النايل سات وعدد من الأقمار الصناعية.

تردد AD Sport على النايل سات

  • التردد: 11804
  • الاستقطاب: أفقي H.
  • معدل الترميز: 30000.
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1
قناة أبو ظبي الرياضية

معلق مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر

يقوم بالتعليق الصوتي على مباراة الأهلي وبيراميدز عبر شاشة أبو ظبي الرياضية المعلق الرياضي الإماراتي عامر عبد الله والمصري عصام عبده، كما يقوم بالتعليق عبر شاشة أون تايم سبورت كلا من مدحت شلبي ومحمد البوشي.

معلق مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر
المعلق الإماراتي عامر عبد الله

تشكيل الأهلي المتوقع ضد بيراميدز

  • في حراسة المرمى: محمد الشناوي.
  • رباعي الخط الخلفي: محمد هاني – محمد عبد المنعم – محمود متولي – علي معلول.
  • الوسط: حمدي فتحي – مروان عطية – أحمد القندوسي.
  • خط الهجوم: حسين الشحات – بيرسي تاو – محمود كهربا.
تشكيل الأهلي المتوقع ضد بيراميدز
بيرسي تاو
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دينا سليمان

صحفية حرة ومقدمة برامج، أعمل في الصحافة منذ عام 2015 سبق لي العمل بعدد من الجرائد والمواقع الإلكترونية.

أعشق المغامرات الصحفية وتوعية الجماهير من خلال المعلومات السليمة في كافة مجالات الحياة.

حاصلة على ليسانس آداب تاريخ من جامعة القاهرة، وأعمل حاليًا على التقديم في الدراسات العليا.

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